Escala tensión EU-Venezuela

El mandatario estadounidense, Donald Trump, elevó ayer la presión contra Venezuela al asegurar que el país sudamericano arrebató de forma ilegal los derechos petroleros a empresas estadounidenses y que Washington pretende recuperarlos. Las declaraciones se produjeron en medio de una escalada diplomática, económica y militar que incluye un bloqueo a buques petroleros sancionados y un aumento de operaciones navales en el Caribe y el Pacífico oriental.

Desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington, el magnate sostuvo que Caracas expulsó a compañías estadounidenses de un territorio con vastas reservas de crudo. “Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente”, afirmó ante la prensa. Donald Trump insistió minutos después: “Lo queremos de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros, a pesar de que hay mucho petróleo allí”.

Venezuela solicitó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúna para discutir la "continua agresión estadounidense" contra el país.

Un día antes anunció un bloqueo total a la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por su Gobierno. La medida se sumó a la incautación, la semana pasada, de un buque que había salido del Caracas con crudo venezolano, lo que marcó un punto de inflexión en la estrategia de presión de la Casa Blanca sobre un país altamente dependiente de su industria energética.

La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, cuando el Estado reservó los derechos de exploración y explotación a Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Décadas después, en 2007, el entonces presidente Hugo Chávez modificó el marco legal para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de la empresa estatal o retirarse del país.

A pesar de las tensiones, la empresa estadounidense Chevron mantiene operaciones en Venezuela asociada con Pdvsa, amparada por una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones al crudo venezolano. Sin embargo, endurecieron su discurso al señalar una expropiación ilegítima.

Asimismo, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, reforzó esta narrativa al asegurar que Estados Unidos creó la industria petrolera venezolana. En un mensaje publicado en X, calificó la nacionalización de 1976 como “el mayor robo registrado de riqueza y de propiedad estadounidense” y sostuvo que esos recursos fueron utilizados para financiar actividades ilícitas. Sus declaraciones fueron utilizadas para justificar el bloqueo a los petroleros sancionados.

UN ATAQUE MÁS. Hasta ahora, Washington había defendido que su estrategia contra Venezuela estaba enfocada en el combate al narcotráfico, al acusar al Gobierno de Maduro de liderar el denominado Cártel de los Soles. En ese marco, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han destruido desde septiembre más de 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de 99 personas muertas, según reportes oficiales.

El Comando Sur informó de otro ataque contra una lancha sospechosa de transportar droga en aguas internacionales del Pacífico oriental. “La inteligencia confirmó que el buque transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y participaba en operaciones ilícitas”, señaló en un comunicado, al precisar que cuatro personas murieron en el más reciente operativo. Juristas y expertos de ONU han advertido que estos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro afirmó que las declaraciones de Trump revelan un objetivo más amplio. “Sencillamente, es belicismo y pretensiones colonialistas”, dijo, al considerar que Estados Unidos busca un cambio de régimen para controlar los recursos del país. Añadió que Venezuela no se convertirá en una “colonia” y mantendrá relaciones comerciales con otros socios.

Maduro señaló que continuará con el comercio "para allá y para acá" del petróleo de su país en consonancia con la declaración Pdvsa.

En tanto, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, también respondió a las afirmaciones de Miller y de la Casa Blanca. “No habrá petróleo regalado ni robado para ningún poder extranjero. Seguiremos siendo libres e independientes en nuestras relaciones energéticas”, escribió en Telegram. Recordó que la primera empresa petrolera del país, Petrolia del Táchira, fue fundada en 1878 con personal exclusivamente venezolano.

A su vez, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se sumaron al rechazo. El Legislativo aprobó un acuerdo para condenar lo que calificó como una “temeraria amenaza” y una violación del derecho internacional, mientras la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dijo que defenderá la soberanía y la integridad territorial “a toda costa”.

Maduro reiteró que su Gobierno no busca una guerra, pero insistió en que defenderá los recursos del país. “Ayer y hoy, el gobierno de EU dijo que el petróleo y los materiales de Venezuela les pertenecen y que debemos devolverlos de inmediato”, señaló. “La verdad ha sido revelada”, concluyó.

Asimismo, informó que sostuvo una llamada con el representante de la ONU, António Guterres, para alertar sobre la “escalada de amenazas” de EU y sus implicaciones para la estabilidad regional. De acuerdo con un comunicado oficial, Guterres reiteró la posición de la ONU de que los Estados deben reducir tensiones.

Claudia critica inacción de ONU en crisis venezolana y ofrece mediar

› Por Yulia Bonilla

Ante la tensión que se acrecentó entre Estados Unidos y Venezuela este martes, la Presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a que se busque la resolución pacífica de los conflictos y pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intervenir para evitar que la situación escale, por considerar que, hasta ahora, no ha ejercido su responsabilidad al respecto.

Al arranque de su conferencia, la mandataria habló sobre el bloqueo total que decretó Donald Trump a los buques petroleros provenientes de Venezuela y ratificó su postura en contra de las intenciones de una intervención militar.

El martes, Trump afirmó que el régimen de Maduro utiliza el petróleo de estos yacimientos robados "para financiar el narcoterrorismo, la trata, el asesinato y el secuestro".

Además, enmarcó su postura en la doctrina de política exterior mexicana y reiteró los principios de la Constitución de “no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución de las controversias”.

“Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz”, declaró.

Sheinbaum Pardo comentó que la ONU no ha ejercido su responsabilidad como ente internacional para buscar la resolución pacífica entre naciones.

“Un llamado a Naciones Unidas para que asuma su papel. No se le ha visto. Asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica”, dijo.

La Presidenta también planteó que México podría servir como punto de negociación entre Estados Unidos y Venezuela y afirmó que se podría buscar a otros países de la región latinoamericana para velar por la resolución pacífica.

Consideró que nuestro país podría ser el territorio en donde ambos países se reúnan para encontrar una salida al conflicto, siempre y cuando esto sea a propuesta de las partes involucradas.

“Si podemos buscarlo (el diálogo). Obviamente, lo que buscaríamos es —todos los países de América Latina— es indispensable garantizar la paz y la soberanía de los pueblos, que no solamente es la Constitución Mexicana, sino los fundamentos de los Tratados Internacionales y del fundamento de la ONU.

“También es importante si nosotros siempre podemos estar como un punto de negociación, de reunión, si así lo consideran las partes. O sea, las partes tendrían que proponernos, y si no, buscar mediadores que permitan evitar cualquier conflicto en la región”, declaró.

Mencionó que el resto del mundo debe prestar atención a lo que ocurre en esta región.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), hay 430 mexicanos residentes en Venezuela y 20 visitantes, a quienes la Presidenta hizo un llamado a acercarse a la embajada. Aunque dijo esperar que el conflicto no escale, subrayó que hay constante contacto con la representación diplomática en aquel país.

La jefa del Ejecutivo federal agregó su opinión respecto al bloqueo decretado por Estados Unidos a los buques petroleros, hecho que consideró que, más que perjudicar al gobierno venezolano, pega a la población.

“Los bloqueos, el problema de los bloqueos es que parece que es contra un gobierno, pero es contra los pueblos. Ese es el problema con los bloqueos, como el bloqueo a Cuba. Más allá de la posición que se pueda tener sobre un gobierno o no, un bloqueo daña al pueblo, a los pueblos”, dijo.

El pronunciamiento de la mandataria mexicana fue reconocido por el canciller venezolano Yván Gil, por llamar a la paz y el respeto a la soberanía.

“En nombre del Presidente Nicolás Maduro, expresamos nuestro reconocimiento a las declaraciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en apoyo al diálogo, la paz y el respeto al principio de no intervención, tal como está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas”, escribió en un mensaje difundido en redes.

Senado pide una posición más firme

› Por Tania Gómez

Ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de embargar barcos que transporten petróleo venezolano, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, evitó una condena directa y en su lugar hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que asuma un papel más activo en la promoción del diálogo y la paz internacional.

“Es importante hacer un llamado a la Organización de las Naciones Unidas, ahora que está cumpliendo 80 años de haberse creado (...) que realmente tenga una posición más firme a nivel internacional para los acuerdos de paz”, declaró la legisladora previo a la sesión de instalación de la Comisión Permanente en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La Armada venezolana activó un protocolo para escoltar a buques que transportan derivados del petróleo desde la costa oriental del país, según The New York Times.

Cuestionada sobre si estas medidas representan un peligro para México, Castillo Juárez insistió en que la solución debe venir del multilateralismo: “Es un llamado a la paz, al diálogo y al respeto a la soberanía de las naciones”.

La senadora reiteró en varias ocasiones que México mantiene su postura histórica: “Estamos por la autodeterminación de los pueblos, por la paz, por el respeto a cada una de las naciones y por el respeto a los derechos humanos”.

Ante la pregunta sobre si México podría fungir como mediador en un posible conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, Castillo respondió: “Lo que es importante, desde luego, considero es reactivar a la Organización de las Naciones Unidas y que haya respeto a las decisiones que se tomen”.

En materia legislativa, la presidenta del Senado confirmó que la Reforma Electoral sigue en la agenda, aunque no precisó si se discutirá en periodo extraordinario o en el periodo ordinario de sesiones.

“La Reforma Electoral va, y después de la Reforma Judicial, esa es la reforma más importante a nivel de la Reforma del Estado”, afirmó la legisladora, quien defendió el extenso paquete de modificaciones constitucionales impulsadas por la Cuarta Transformación.

“Somos prácticamente un Congreso constituyente”, señaló Castillo, quien rechazó las críticas sobre la velocidad de las reformas: “La lucha que se ha dado lleva décadas, y también estas iniciativas llevan décadas dentro de las aspiraciones del pueblo”.

“Defendemos la soberanía de los Estados”

Por Ángel Molina

El nuevo representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró este miércoles en Washington D. C., que el gobierno mexicano mantendrá de manera firme su política exterior basada en el respeto a la soberanía de los Estados y la no intervención en los asuntos internos de otras naciones.

En su primera participación ante el Consejo Permanente del organismo regional, Alejandro Encinas Rodríguez destacó que la diplomacia mexicana se regirá por los principios constitucionales que históricamente han guiado la política exterior del país, entre ellos la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias y la cooperación internacional sin condicionamientos.

Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Encinas encabezó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

Como lo ha señalado nuestra Presidenta @Claudiashein, desde México impulsaremos la democracia y la paz, siempre bajo los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, privilegiando el diálogo ante conflictos. pic.twitter.com/Fn7fo39Psx — Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) December 17, 2025

“La acción de México seguirá estando guiada por los principios constitucionales de nuestra política exterior, donde defenderemos siempre la igualdad soberana de los Estados, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias”, aseguró Encinas.

Señaló que su gestión operará bajo los ejes trazados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, basados en la “responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto a la soberanía de los Estados y cooperación sin subordinación”.

El secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, destacó el papel de México como país fundador de la organización, al señalar que su participación ha sido clave en la construcción de una visión regional sustentada en el diálogo multilateral, la solución pacífica de controversias y el respeto al derecho internacional, principios que orientan la labor del organismo.

De la misma forma, Ramdin subrayó que, en un contexto hemisférico marcado por desafíos cada vez más complejos e interconectados, la participación activa de México —encabezada por un embajador con la trayectoria y solidez de Alejandro Encinas— será fundamental para impulsar un diálogo constructivo y una cooperación práctica entre los Estados.

Encinas señaló que la gestión que inicia seguirá los lineamientos trazados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, basados en la confianza mutua, la cooperación sin subordinación y la defensa de la igualdad soberana de cada país ante desafíos regionales complejos.

En su mensaje, el representante mexicano también destacó la importancia de fortalecer la cooperación regional sin comprometer la autodeterminación de los pueblos, así como de promover un multilateralismo más transparente y efectivo que priorice el diálogo y el entendimiento entre las naciones.

Reiteró que México participará en los espacios del sistema interamericano —incluido el seguimiento de casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (COIDH)— orientado a la protección de los derechos humanos y de grupos en situación de vulnerabilidad, como migrantes, pueblos indígenas y personas en condición de pobreza.

Fue en septiembre de este año cuando el Senado de la República ratificó, con 79 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones, el nombramiento realizado por la Presidenta en favor de Encinas Rodríguez como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la OEA, debido a su reconocida y amplia trayectoria en el servicio público del Gobierno federal.

Encinas presenta sus cartas credenciales a la OEA

Este miércoles, en la sede de la organización, Alejandro Encinas presentó sus cartas credenciales al secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, quien señaló que México, como miembro desde la fundación de la Organización en 1948, “ha contribuido a forjar una visión de compromiso regional basada en el diálogo multilateral, la convivencia pacífica entre las naciones y el respeto al derecho internacional”.

Encinas fue designado representante de México ante la OEA el pasado 29 de septiembre, en reemplazo de Luz Elena Baños Rivas. Antes, se desempeñó como titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México.

