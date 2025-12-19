EU lanza ataque a gran escala contra el Estado Islámico en Siria.

Estados Unidos lanzó un ataque a gran escala para eliminar a combatientes, infraestructura y sitios de armas del Estado Islámico en Siria.

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que esta operación es la respuesta directa al ataque a las fuerzas estadounidenses que ocurrió el 13 de diciembre en Palmira, Siria.

Agregó que el ataque fue denominado como “Ojo de Halcón, la cual fue lanzada como “una declaración de venganza”.

“Como dijimos inmediatamente después del salvaje ataque, si atacas a estadounidenses —en cualquier parte del mundo— pasarás el resto de tu breve y ansiosa vida sabiendo que Estados Unidos te cazará, te encontrará y te matará sin piedad”, escribió Pete Hegseth en la red social X.

Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria.



