EU propone nuevo formato de diálogos por la paz en Ucrania, que incluyen a Rusia y Europa

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó que Estados Unidos propuso un nuevo formato de diálogos para alcanzar la paz en la guerra que azota a su país, en los cuales participarían junto con delegaciones de Rusia y, probablemente, Europa.

De acuerdo con declaraciones recogidas por agencias internacionales, Zelesnki confirmó que Estados Unidos le propuso un nuevo formato de diálogos, con los cuales se busca acelerar las negociaciones en favor de un acuerdo de paz con el que suscriban todas las partes involucradas.

Ruinas en Ucrania tras un ataque ruso. ı Foto: Reuters

Aunque Zelenski no dio más detalles de esta propuesta, remarcó que los diálogos entre representantes ucraniano, rusos, estadounidenses y europeos se llevarían a cabo en Florida.

“Estados Unidos dijo que tendría una reunión separada con representantes de Rusia. Y propusieron el siguiente formato, según tengo entendido: Ucrania, Estados Unidos, Rusia y, dado que hay representantes de Europa allí, probablemente Europa también”, dijo Zelenski, en declaraciones recogidas por Reuters.

Como apuntan agencias internacionales, Florida es relevante para los diálogos en favor del fin de la guerra, toda vez que es ahí donde se han llevado a cabo conversaciones de Rusia y Ucrania con Estados Unidos, aunque siempre por separado.

Incluso, este sábado, Kirill Dimitriev, emisario del presidente de Rusia, Vladimir Putin, informó que viaja a Florida para participar en otra ronda de conversaciones con Estados Unidos respecto al mismo tema.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. ı Foto: Reuters

Zelenski aseguró que el nuevo formato de diálogos propuesto por la Casa Blanca sería solamente aceptado si las conversaciones que se lleva a cabo con negociadores estadounidenses resultan positivas.

El viernes, representantes ucranianos y europeos sostuvieron una nueva ronda de conversaciones con sus homólogos estadounidenses, en Estados Unidos, y acordaron reanudar pronto los contactos.

Por otro lado, Zelenski se pronunció sobre la propuesta de Vladimir Putin de suspender los ataques durante las próximas elecciones de Ucrania, frente a lo cual el primero remarcó su desconfianza en que Moscú cumpla su palabra.

Zelenski acusó que, aunque Putin se comprometa a terminar los ataques, el Ejército ruso los lanzará de todas formas, lo cual afectará el desarrollo de la jornada electoral, especialmente en zonas ocupadas.

