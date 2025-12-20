Hombre armado con cuchillo es abatido por la policía en Córcega del Sur, Francia

Hombre de 26 años muere tras amenazar a transeúntes con cuchillo en el centro de Ajaccio

Un hombre de 26 años, identificado como Muhamed Gueye, murió este sábado después de ser abatido por la policía francesa en pleno centro de Ajaccio, tras ser visto armado con un cuchillo, informaron medios locales.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas en la avenida Cours Napoléon, una de las principales arterias de la ciudad. Testigos alertaron a las autoridades luego de que el hombre amenazara a comerciantes y transeúntes con un cuchillo, generando alarma en la zona.

La policía llegó al lugar e intentó inicialmente neutralizar al sujeto. Ante la amenaza inminente, un agente abrió fuego cuando el hombre se aproximó con el cuchillo, provocando su muerte en el sitio. Durante la intervención, no se registraron otros heridos graves, aunque un agente policial sufrió una lesión leve en la mano.

Según fuentes oficiales, Muhamed Gueye era de nacionalidad belga y contaba con 26 años de edad. Las autoridades locales indicaron que no existen indicios de que el caso esté vinculado con terrorismo, y la investigación se centra en el comportamiento del hombre y las circunstancias que llevaron al uso de la fuerza letal.

En Francia, cada vez que la policía emplea un arma de fuego que resulta en muerte, la IGPN —conocida como la “policía de la policía”— se encarga de supervisar la investigación sobre el uso de la fuerza. La vía donde ocurrió el suceso permaneció cerrada temporalmente mientras los peritos realizaban su trabajo.

Este hecho se produce en un contexto de mayor vigilancia en espacios públicos durante la temporada navideña. Autoridades locales y nacionales mantienen bajo revisión los detalles del incidente, incluyendo posibles antecedentes del hombre y las motivaciones de sus acciones.

Hasta el momento, las investigaciones continúan abiertas, y se espera que la fiscalía de Córcega del Sur emita un informe oficial sobre las circunstancias exactas del enfrentamiento en los próximos días.

MSL