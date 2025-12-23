Kiev acepta bases de pacto, mientras Rusia alista ataque

Ruinas de edificios en la ciudad de Kostyantynivka, en la región de Donetsk, Ucrania, el pasado 20 de diciembre.

Los borradores iniciales del plan estadounidense para un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia han incorporado casi todas las exigencias planteadas por Kiev. Así lo aseguró el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien reconoció que, pese a los avances logrados en las negociaciones, ninguna de las partes obtendrá plenamente lo que busca tras casi cuatro años de guerra.

“En general, todo parece bastante sólido en esta etapa”, afirmó el líder tras reuniones con funcionarios de Estados Unidos que buscan encauzar a ambas naciones hacia compromisos. No obstante, advirtió que persisten puntos sensibles para Ucrania y también para Rusia, lo que anticipa una fase final de negociación marcada por concesiones difíciles.

El Dato: El Ministerio de Energía ruso informó que cinco regiones ucranianas sufrieron ataques recientes con el fin de afectar la electricidad, el agua y la calefacción.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, ha presionado durante meses para alcanzar un acuerdo de paz, aunque el proceso se ha estancado por las posiciones opuestas de Moscú y Kiev. El magnate, desde su residencia de Mar-a-Lago, se limitó a señalar que “las conversaciones están avanzando” y reiteró su deseo de que los combates cesen.

A su vez, Zelenski detalló que cerca del 90 por ciento de las demandas de Ucrania fueron incorporadas a los proyectos de acuerdo. El eje central es un plan de 20 puntos, complementado por un documento marco de garantías de seguridad entre Ucrania, países europeos y Estados Unidos, además de un texto bilateral con Washington. Entre los puntos clave figuran el mantenimiento de un ejército ucraniano de 800 mil efectivos en tiempos de paz, el camino hacia la membresía en la Unión Europea y la presencia de fuerzas europeas lideradas por Francia y el Reino Unido, con el respaldo estadounidense.

86 drones lanzó Rusia ayer, 58 fueron interceptados

El presidente ucraniano explicó que estas fuerzas garantizarían la seguridad del país en aire, tierra y mar, con la participación de distintos Estados en áreas como energía, finanzas y protección civil. Añadió que el acuerdo bilateral con Estados Unidos deberá ser revisado por el Congreso y que algunos anexos permanecerán clasificados. Mientras tanto, el equipo estadounidense mantiene contactos paralelos con enviados rusos y ha solicitado confidencialidad sobre los detalles.

En el terreno militar, Volodimir Zelenski informó que los comandantes ucranianos confirmaron la estabilidad de las líneas defensivas, pese al aumento de los ataques rusos y al crecimiento de sus pérdidas. En respuesta, fuerzas ucranianas lanzaron ataques profundos en territorio ruso contra una terminal petrolera, un oleoducto, aviones de combate y embarcaciones, como parte de una estrategia para debilitar el esfuerzo bélico de Moscú.

Estas acciones buscan también erosionar la imagen de Rusia como negociador desde una posición de fuerza. En ese contexto, el asesinato de un alto general ruso mediante un coche bomba en Moscú, hecho por el cual las autoridades rusas sospechan de Ucrania, añadió un nuevo elemento de tensión a los esfuerzos diplomáticos en curso.

De acuerdo con el Estado Mayor de Ucrania, ataques adicionales alcanzaron depósitos de municiones, sitios de lanzamiento de drones y una base rusa en Crimea ocupada. Partisanos ucranianos incendiaron dos aviones de combate en una base cercana a Lipetsk, mientras que Rusia afirmó haber derribado decenas de drones durante la noche.