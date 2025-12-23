México llama en la ONU a una solución pacífica y negociada para la situación en Venezuela

México pide en la ONU una salida pacífica y negociada a la situación en Venezuela

México hizo un llamado a favor de una solución pacífica, democrática y negociada para la situación en Venezuela, durante una sesión informativa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, celebrada en el marco del tema “Amenazas a la paz y la seguridad internacionales”, a petición del propio gobierno venezolano.

En su intervención, el representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, reiteró que corresponde exclusivamente al pueblo venezolano determinar su futuro político y exhortó a las partes involucradas a privilegiar el diálogo y la negociación como únicas vías legítimas para resolver las diferencias existentes.

Al dar la bienvenida a la sesión, el diplomático mexicano subrayó que cuando la paz internacional se ve amenazada, el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad de actuar en estricto apego al derecho internacional.

Recordó que América Latina y el Caribe se han caracterizado históricamente por ser una zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza.

Vasconcelos advirtió que la reciente escalada de tensiones y el despliegue de fuerzas militares en el sur del mar Caribe representan actos que ponen en riesgo la estabilidad regional, por lo que consideró imperativo preservar ese espacio de convivencia pacífica como una contribución concreta a la paz internacional.

El embajador recordó que, conforme al artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas, ninguna diferencia entre Estados debe resolverse mediante la amenaza o el uso de la fuerza, y señaló que la historia demuestra que este tipo de acciones conducen invariablemente a un mayor sufrimiento humano y a la erosión del orden jurídico internacional.

Con base en los principios constitucionales de la política exterior mexicana -entre ellos la no intervención, la solución pacífica de controversias y la proscripción del uso de la fuerza-, México reiteró que, sin importar el país o la región de que se trate, el diálogo y la negociación son las únicas vías eficaces para alcanzar soluciones duraderas.

El representante permanente recordó que desde 2019 el Estado mexicano ha mantenido una postura firme en favor de una solución pacífica, democrática y negociada para la situación en Venezuela, siempre en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos.

En ese sentido, hizo un llamado inequívoco y urgente a todas las partes a actuar con contención, cautela y a evitar medidas que puedan agravar la situación. Asimismo, destacó la importancia de recurrir a los mecanismos previstos en el artículo 33 de la Carta de la ONU, orientados a la prevención de conflictos y a la solución pacífica de controversias, en momentos en los que se pone a prueba el valor del multilateralismo y de la propia organización.

Finalmente, Vasconcelos instó al Consejo de Seguridad y al secretario general de las Naciones Unidas a hacer uso de sus buenos oficios para disminuir las tensiones, promover la confianza entre las partes, facilitar el diálogo y generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.

Reiteró que México está dispuesto a apoyar en en caso de que se le solicite, cualquier esfuerzo de facilitación, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación de consecuencias imprevisibles.

Estas declaraciones por parte de las autoridades mexicanas se dan en un contexto de alta tensión entre Estados Unidos y Venezuela, esto debido a las recientes incautaciones de buques petroleros, con la finalidad de dar un golpe económico al gobierno de Nicolás Maduro; además de los recientes bombardeos que se han realizado a supuestas narcolanchas en los litorales de aguas venezolanas.

MSL