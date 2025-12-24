Israel acusa que Hamas sigue violando alto el fuego, tras agresión a oficial; advierte respuesta

La oficina del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó que el movimiento Hamás sigue violando el alto el fuego en Gaza, particularmente tras una reciente agresión contra un oficial israelí, por lo que, advirtió, responderá en consecuencia.

A través de una publicación en X, la oficina del Primer Ministro acusó que Hamás atacó a un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) con un artefacto explosivo, si bien no dio más detalles de este episodio.

Vista general del Norte de Gaza, vista desde la frontera con Israel. ı Foto: Reuters

Sin embargo, Israel informó que el mismo representa una “violación al alto el fuego” y del “plan de paz de 20 puntos del presidente [de Estados Unidos, Donald] Trump”.

Asimismo, Israel acusó que la negativa de Hamás de desarmarse constituye una “recurrente violación” al plan de paz para Gaza elaborado por autoridades internacionales, encabezado por el presidente de Estados Unidos.

Their ongoing and continuing public refusal to disarm is an ongoing flagrant violation and again today their violent intentions and violations were confirmed by their detonation of an IED that wounded an IDF officer. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 24, 2025

“La organización terrorista Hamás sigue violando el alto el fuego y el plan de 20 puntos del presidente Trump. Su continua y reiterada negativa pública a desarmarse constituye una violación flagrante”, escribió la oficina del Primer Ministro de Israel.

“Una vez más, hoy se han confirmado sus intenciones violentas y sus violaciones con la detonación de un artefacto explosivo improvisado que ha herido a un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel”, abundó.

Israelíes en la frontera con Gaza. ı Foto: Reuters

La oficina del Primer Ministro de Israel recordó que Hamás asumió el compromiso de renunciar al gobierno de Gaza, así como desarmarse y frenar acciones radicales en la región.

Sin embargo, ante lo que, ha acusado, ha sido una negativa de la organización, Israel advirtió que “responderá en consecuencia” .

Un hospital en Gaza, en ruinas. ı Foto: Reuters

“Hamas debe cumplir el acuerdo que firmó, que incluye su retirada del gobierno, la desmilitarización y la desradicalización. Israel responderá en consecuencia”, concluyó la oficina del Primer Ministro israelí.

Por su parte, el ejército de Israel ha encabezado ataques contra Hamás en la zona de Gaza. Así lo informaron agencias internacionales citando al diario Filastin, afín al movimiento Hamás, el cual destacó que Israel lanzó un ataque contra la localidad de Yabalia, al norte de la Franja de Gaza, este 24 de diciembre.

De acuerdo con Filastin, el ataque israelí dejó un palestino muerto y diez heridos, lo cual cobra relevancia por ser un ataque efectuado pese al alto el fuego alcanzado el 10 de octubre por ambas partes.

