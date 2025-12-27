Accidente de autobús en Guatemala deja al menos 15 muertos y 19 heridos | VIDEO

Autobús cae en Guatemala y deja al menos 15 muertos; en foto, bomberos en el lugar del accidente.

Una volcadura de un camión en el municipio de Totonicapán, en Guatemala, dejó un saldo de al menos 15 personas muertas y otras 19 heridas, en hechos que ya investigan las autoridades locales.

Agencias internacionales reportaron que el incidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas del sábado (hora local), a la altura del kilómetro 174 de la Ruta Interamericana, sobre el sector de Cumbre de Alaska, Totonicapán.

🇬🇹 | TRAGEDIA EN GUATEMALA: Al menos 15 personas murieron y 19 resultaron heridas luego de que un bus cayera a un barranco en el km 174 de la ruta Interamericana. pic.twitter.com/AegsWn7c74 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 27, 2025

Según los reportes, el autobús perdió el control y cayó desde un barranco de 75 metros de altura. Las causas siguen bajo investigación.

El camión se dirigía hacia el departamento de San Marcos. Según el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala, se trataba de un bus de transporte extraurbano con placas C-365BRY.

ACCIDENTE COBRA 15 VIDAS EN RUTA INTERAMERICANA 🚨



Al menos 15 personas han fallecido y decenas han quedado heridas luego de un accidente colectivo ocurrido la noche del 26 de diciembre en el km 174 de la ruta Interamericana, aldea Vázquez, Totonicapán.#NuestroDiario, noticias… pic.twitter.com/wgfpQTfHBy — Nuestro Diario (@NuestroDiario) December 27, 2025

Al lugar arribaron elementos de seguridad y del Ejército de Guatemala, para atender la emergencia y efectuar labores de rescate. Según agencias, llegaron al menos diez compañías de Bomberos Voluntarios, apoyadas por más de 20 ambulancias y más de cinco estaciones de Bomberos Municipales Departamentales.

Así, se realizó el traslado de las personas afectadas a diferentes hospitales, si bien ya habían perdido la vida 11 hombres, tres mujeres y un menor de edad. Se estima que la cifra de muertos podría aumentar conforme avance la atención a los hospitalizados.

Al servicio de la población guatemalteca. 🇬🇹🫡



Unidades del Ejército de Guatemala bridan apoyo a los cuerpos de socorro en el accidente de tránsito qué tuvo lugar en el kilometro 172 de la ruta Interamericana.



Estas acciones forman parte del compromiso permanente del Ejército… pic.twitter.com/3ynpxxBi9k — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) December 27, 2025

Mientras tanto, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala aclaró que el camión accidentado viajaba con todos los permisos y seguros necesarios, por lo que las víctimas serán cubiertas conforme lo mandata la ley.

El Ministerio aclaró que dará seguimiento a este incidente y reforzará las medidas de vigilancia para verificar que los transportistas brinden sus servicios conforme lo establecido por la ley.

La zona en donde ocurrió el accidente es conocida como “la cumbre de Alaska”, y se caracteriza por ser una zona montañosa, de curvas y densa neblina que dificulta la visión de los transportistas al conducir.

Con información de Reuters y Europa Press.

