Rusia lanza ataque masivo contra Ucrania, horas antes de reunión Zelesnki - Trump

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Kiev y otras zonas de Ucrania, que dejó al menos una persona muerta y 27 heridas, horas antes de la reunión entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La madrugada de este sábado 27 de diciembre, Rusia lanzó un ataque con misiles balísticos, misiles hipersónicos Kinzhal y drones, el cual se prolongó por varias horas.

Un drone impacta contra un edificio residencial en Kiev, Ucrania. ı Foto: Reuters

Según reportes de agencias internacionales, los bombardeos y las sirenas se escucharon durante toda la madrugada, e incluso hasta el amanecer.

A propósito, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que el “ataque masivo” ordenado durante la madrugada fue orientado a instalaciones de infraestructura energética y “empresas del complejo militar-industrial ucraniano”. Detalló que fue en respuesta a ataques ucranianos contra objetivos civiles en el territorio de su país, según un comunicado oficial recogido por Reuters.

Humo emerge de edificios atacados por Rusia en Kiev, Ucrania. ı Foto: Reuters

Sin embargo, fuentes ucranianas denunciaron que el ataque impactó contra objetivos civiles en Kiev y otras regiones de este país. Ihor Klymenko, ministro del Interior de Ucrania, denunció a través de Telegram que más de 10 edificios residenciales resultaron dañados a causa de este ataque.

Asimismo, se informaron incendios en los distritos de Dnipro, Darnytsia, Obolon y Holosiiv. Además, según autoridades ucranianas, el ataque provocó apagones y falta de calefacción en varios distritos de Kiev.

Ataque ruso contra Ucrania dejó varios edificios afectados y con apagones. ı Foto: Reuters

Posteriormente, se informó que 19 personas resultaron heridas, entre ellas dos niños. Después, la cifra de heridos se actualizó a 27, y se informó sobre al menos una persona que perdió la vida.

El ataque ruso, uno de los más graves en semanas, ocurre en medio de intentos por restablecer esfuerzos diplomáticos que pongan fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, que en febrero de 2026 cumplirá cuatro años.

Ataque ruso contra Ucrania dejó varios edificios afectados y con apagones. ı Foto: Reuters

Ocurrió tan solo horas antes de una reunión planeada para el domingo entre los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de avanzar en los acuerdos de paz.

A propósito, Zelenski lamentó la situación, y reiteró que Rusia ha antepuesto las armas y la intimidación ante el diálogo.

“Los representantes rusos sostienen largas conversaciones, pero, en realidad [los drones] ‘Kinzhal’ y ‘Shahed’ hablan por ellos. [...] ¿Dónde está la respuesta rusa a las propuestas para poner fin a la guerra, las cuales fueron hechas por Estados Unidos y el mundo?”, escribió en un mensaje en Telegram.

La reunión entre Zelenski y Trump ocurrirá el domingo en Florida, Estados Unidos.

Con información de Reuters y Europa Press.

