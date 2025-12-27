Sismo magnitud 6.6 sacude Taiwán; descartan alerta de tsunami | VIDEO

Un sismo magnitud 6.6 se registró la noche de este sábado en el noreste de Taiwán, por el cual se descartó riesgo de tsunami, si bien se registraron apagones y daños estructurales leves.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, el sismo ocurrió alrededor de las 23:00 horas (local, 09:00 horas de México), y se ubicó a poco más de 32 kilómetros del este del condado de Yilan, al sur de la capital, Taipei.

El epicentro se ubicó a 70 kilómetros de profundidad.

🇹🇼 | URGENTE: Un fuerte terremoto de magnitud 6,7 sacude Taiwán, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. pic.twitter.com/umMQ6D1Fnn — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 27, 2025

Según los reportes internacionales, el movimiento telúrico también impactó a la capital, Taipei, y otras ciudades cercanas. Provocó sacudida de edificios y apagones en tiendas y residenciales.

De acuerdo con testigos, cayeron los techos y estantes de algunas tiendas, a la vez que el tráfico se vio parcialmente interrumpido. El transporte público se suspendió temporalmente a modo de precaución. Asimismo, el gobierno local envió alertas a la población a través de sus teléfonos celulares.

🇹🇼 | URGENTE: Poderoso sismo de magnitud 6,7 sacude Taiwan. pic.twitter.com/QwDy1mJ3oZ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 27, 2025

El impacto del sismo quedó atestiguado en videos que circularon en redes sociales, en donde se mira el pánico que provocó en algunos pobladores, al ver fuertemente sacudidas sus viviendas y sus muebles.

Pese a la gravedad del movimiento telúrico, autoridades locales descartaron una alerta de sismo, según declaraciones recogidas por la agencia Reuters.

🚨 MAJOR EARTHQUAKE UPDATE: A powerful magnitude 7.0 quake just struck off Taiwan's east coast at 11:05 PM! Epicenter located 32.3km east of Yilan County at 72.8km depth. Tremors felt across Taiwan AND southern Japan's islands. pic.twitter.com/n20g8M1eBy — TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) December 27, 2025

Asimismo, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, urgió a la población a “mantenerse atenta”, así como a brindar atención a familiares y personas cercanas ante posibles situaciones de shock.

El sismo registrado este sábado es el más fuerte que ha golpeado la isla desde abril de 2024, cuando un movimiento telúrico de magnitud 7.2, registrado en el condado de Hualien, provocó varios daños y la muerte de 19 personas, además de que alrededor de mil más resultaron heridas.

Con información de Europa Press y Associated Press.

