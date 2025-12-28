Así fue el fuerte sismo en Taiwán | VIDEOS

Un fuerte sismo de magnitud 6.6 grados se registró la noche del sábado en Taiwán y aunque se descartó el riesgo de tsunami si se registraron apagones en diversas zonas y daños estructurales.

El sismo ocurrió alrededor de las 23:00 (hora local) y su epicentro fue a unos kilómetros al sur de la capital, Taipéi.

Debido al movimiento, incluso el transporte público de la zona suspendió su servicio de forma temporal, aunque en redes sociales se compartieron diversos videos que muestran que el movimiento, aunque de alta magnitud, no fue violento.

Así fue el sismo en Taiwán

Uno de los videos que más circulan en redes sociales, es precisamente el captado en lo que parece una estación de transporte público, en donde se observa los letreros del andén moviéndose mientras la gente que se encontraba ahí se repliega lejos de las zonas de riesgo.

WATCH: Powerful magnitude 7.0 earthquake hits Taiwan, intense shaking caught on camera pic.twitter.com/RJ5idBstHJ — Rapid Report (@RapidReport2025) December 27, 2025

Otro de los videos compartidos, muestra el interior de un hogar en donde el sismo se logra percibir un poco más “despacio” que, en el anterior de la estación de tren, sin embargo, la persona que comparte las imágenes explica que a veces esta clase de movimientos son “los más peligrosos”.

It's been a long time since we had an earthquake this big. Magnitude 7, intensity 4 in Taipei 🫨



A wail from my colleague who lives on the 26th floor



Fun fact: Shallow earthquakes tend to cause more damage😖 pic.twitter.com/r2FgEiyEf5 — Lucie🐬 (@Lucielu1005) December 27, 2025

Por otro lado, una persona que afirma llevar un año viviendo en Taiwán dice que “ya se acostumbró”, pues los sismos son algo común en la región de Asia.

En el video que compartió se observan adornos navideños moviéndose más fuerte a comparación de otras imágenes, además de una lámpara que choca entre sí, lo cual muestra la verdadera magnitud del sismo.

6.7 earthquake in taiwan just now. i’ve been living here for a little over a year and a half, and i already feel used to it. kinda dgaf lol. pic.twitter.com/8IwTXdq67k — Carter (@CarterKoWang) December 27, 2025

