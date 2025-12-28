Estas son las impactantes FOTOS y VIDEOS de la tormenta invernal en Nueva York

En Estados Unidos hay alertas climáticas activas en varios estados debido a las posibles tormentas invernales que se pueden registrar en el noreste y el medio oeste, pues las nevadas pueden ocasionar diversas afectaciones.

Las fuertes nevadas que se han registrado en Estados Unidos provocan que la visibilidad disminuya, y también se han registrado cancelaciones y retrasos en diversos vuelos.

De acuerdo con medios locales, en Nueva York, el sábado se registraron hasta unos 10 centímetros de nieve, y el Servicio Meteorológico estadounidense emitió una alerta por las condiciones peligrosas de viaje debido a las condiciones climáticas.

Tormenta invernal New York ı Foto: Redes Sociales

Impactantes fotos y videos de la tormenta invernal en Nueva York

En redes sociales comenzaron a circular impactantes fotos y videos de la tormenta invernal que se registró en la ciudad de Nueva York, en donde al menos mil 500 vuelos fueron cancelados en temporada de celebraciones navideñas.

En los videos se puede observar que el suelo, las ramas de los árboles y algunos vehículos estacionados en las calles neoyorquinas se encuentran llenos de una capa de nieve blanca, dejando una imagen digna de una postal navideña.

Videos de la tormenta invernal New York ı Foto: Captura de pantalla

Pese a que la tormenta invernal ocasionó disminución visual y afectaciones en los traslados de algunas personas, las imágenes que dejó la tormenta invernal en lugares como en Central Park fueron registradas por las personas en fotos y videos.

▶ #Video | ❄️ ¡Pero qué hermoso! 🥰 La ciudad de Nueva York despertó con un paisaje sacado de un cuento de invierno. ⛄ Tras una intensa tormenta invernal que azotó el noreste de Estados Unidos, el icónico Central Park amaneció completamente cubierto por una densa capa de nieve.… pic.twitter.com/pMPCwoGB7L — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 28, 2025

Clima en Nueva York hoy

De acuerdo con el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, durante invierno y las tormentas invernales se incluyen características como nieve, escarcha, lluvia, hielo y frío extremo, además de condiciones que resultan peligrosas en algunas carreteras.

Debido a esto, se recomienda a las personas mantenerse al tanto de las condiciones climáticas de las regiones para estar al tanto de estas antes de salir de sus hogares para evitar accidentes de tránsito o diversas afectaciones.

Tormenta invernal New York ı Foto: Redes Sociales

Para este domingo se espera que el clima se encuentre en hasta los -1 grados centígrados por la noche, mientras que el cielo permanecerá nublado con una probabilidad de lluvia o lluvia helada de hasta el 60 por ciento.

Para el lunes se espera que el día esté nublado y que se registren lluvias antes de las 16:00 horas, con una sensación térmica de hasta -6 grados centígrados y viento con ráfagas de hasta 39 millas por hora.

Clima Nueva York 28 de diciembre ı Foto: NWS New York

