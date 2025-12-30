Choque de trenes deja al menos 15 turistas heridos en ruta a Machu Picchu

Un choque entre dos trenes turísticos de las empresas PeruRail e Inca Rail se registró la tarde del martes 30 de diciembre de 2025 en la ruta ferroviaria que conduce a Machu Picchu, en la región de Cusco, dejando al menos 15 turistas heridos.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas en un tramo de la vía férrea ubicado entre Ollantaytambo y Machu Picchu, una de las zonas con mayor flujo de visitantes nacionales y extranjeros.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos trenes realizaban recorridos turísticos regulares cuando se produjo la colisión, lo que provocó la movilización inmediata de los servicios de emergencia.

Tren de Rafael López Aliaga en Machu Picchu, Perú Rail, causa accidente tras chocar con tren de Inca Rail dejando decenas de heridos. Ah pero recuerda "Lo privado siempre es mejor" ¡Indignante! pic.twitter.com/4oZZ7IESn0 — Chacotero (@ChacoteroPeru) December 30, 2025

Las autoridades de la región informaron que los heridos presentan lesiones de diversa consideración, aunque ninguno fue reportado en estado crítico.

Por su parte, personal de la Policía Nacional del Perú, brigadas de rescate y servicios médicos acudieron al sitio para auxiliar a los pasajeros y evacuar a los lesionados, quienes fueron trasladados inicialmente a centros de atención cercanos y posteriormente a hospitales de la ciudad de Cusco para una valoración médica más completa.

Hasta el momento, no se ha confirmado el fallecimiento de personas, y las autoridades precisaron que la cifra de 15 heridos corresponde a un balance preliminar, sujeto a actualización conforme avance la atención médica y se concluyan las evaluaciones oficiales.

Tras el choque, el servicio ferroviario hacia Machu Picchu fue suspendido de manera temporal, lo que generó afectaciones en los traslados de turistas durante varias horas. Imágenes difundidas por medios locales muestran daños visibles en los vagones, principalmente en la parte frontal de las unidades involucradas, así como pasajeros descendiendo de los trenes con apoyo del personal de seguridad.

Respecto a las causas del accidente, las autoridades peruanas informaron que se inició una investigación oficial para esclarecer lo ocurrido. De manera preliminar, se analiza si existieron fallas en la coordinación operativa, en los protocolos de seguridad o en el control del tránsito ferroviario, sin que hasta ahora se haya determinado responsabilidad directa de alguna de las empresas.

Por su parte, PeruRail e Inca Rail emitieron comunicados en los que señalaron que colaboran con las investigaciones y que brindarán apoyo y asistencia a los pasajeros afectados. Asimismo, reiteraron su compromiso con la seguridad de los usuarios y con el cumplimiento de las disposiciones que emitan las autoridades competentes.

El accidente ha generado preocupación en el sector turístico, debido a que la ruta ferroviaria hacia Machu Picchu es el principal medio de acceso a uno de los destinos más visitados del Perú. Las autoridades indicaron que en las próximas horas se informará sobre la reanudación del servicio y los avances de la investigación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL