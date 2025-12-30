Con remix ‘No war, yes peace’, Maduro responde al anuncio del primer ataque de EU en Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el primer ataque en territorio venezolano. El mandatario latino volvió a reproducir su remix ‘No war, yes peace’, que nació de un pronunciamiento sobre una posible guerra entre ambos países.

Al asistir a la inauguración de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer, el presidente venezolano volvió a insistir, en su llamado “lenguaje tarzaneado”, que pese a las diferencias impere la paz.

Fue en ese momento, cuando su remix ‘No war, yes peace’ comenzó a sonar y los asistentes iniciaron un baile, mientras el mensaje era transmitido por el canal estatal VTV.

🇻🇪🇺🇸 | Así responde Maduro al anuncio de Trump de un primer ataque terrestre en Venezuela. pic.twitter.com/kugmnDU7WH — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 31, 2025

Estados Unidos inició un despliegue militar en aguas del Caribe para, presuntamente, combatir el narcotráfico que afecta a sus ciudadanos. En especial, afirmó, el combate es en contra del Cártel de los Soles, cuyo líder es Nicolás Maduro.

De esta forma se han desplegado barcos, aviones, tropas y drones para combatir la amenaza de las drogas. Así, el viernes pasado, Donald Trump anunció el primer ataque contra instalaciones ubicadas en Venezuela ligadas al narcotráfico.

Este martes, se dio a conocer que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ejecutó el ataque con drones contra un muelle remoto utilizado por la organización criminal Tren de Aragua para el almacenamiento de drogas, según reportó CNN. Agregó que la operación contó con apoyo de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos.

Sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, Nicolás Maduro afirmó que en el país de Donald Trump se transmiten "noticias falsas“ sobre su país.

“Todo lo que dicen es mentira, entonces ustedes en las redes, mujeres, en español, en inglés, en wayúu, ustedes pueden romper el veto y la censura que tienen a esta hora los medios de comunicación de Estados Unidos sobre la verdad de Venezuela", concluyó el mandatario

JVR