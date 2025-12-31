Choque de trenes deja 40 lesionados en Perú

Un conductor de tren murió y al menos 40 personas resultaron heridas ayer tras un choque frontal entre dos convoyes que circulaban por la vía férrea hacia la ciudadela inca de Machu Picchu, en la región andina de Cusco. El accidente involucró a trenes operados por Inca Rail S.A. y PeruRail S.A., utilizados principalmente para el traslado de turistas nacionales y extranjeros.

La colisión ocurrió alrededor de las 13:20 horas locales en un tramo de vía única, a la altura del sector Pampacahua, entre los kilómetros 80 y 82 de la línea férrea, una zona de difícil acceso donde los rieles corren en paralelo al río Vilcanota, según informó la empresa Ferrocarril Transandino (FTSA), concesionaria de la vía. En ese punto, los trenes circulan en ambos sentidos.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a las locomotoras severamente dañadas frente a frente, con vidrios rotos y pasajeros siendo atendidos a un costado de la vía. Autoridades confirmaron que entre los lesionados hay turistas extranjeros y que alrededor de 30 personas presentan heridas de consideración.

El Ministerio de Salud movilizó 12 ambulancias y personal especializado para atender a los afectados, mientras que la Policía Nacional del Perú informó posteriormente del fallecimiento de Roberto Cárdenas Loay, identificado como maquinista de uno de los trenes.