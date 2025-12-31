Se consolidará ‘la libertad’ de Venezuela: María Corina Machado y Edmundo González

Los líderes opositores de Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, afirmaron durante su mensaje de fin de año que 2026 marcará la consolidación de la libertad en el país sudamericano.

Ambos opositores denunciaron en tiempos anteriores el fraude en las elecciones presidenciales de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto.

A través de un mensaje difundido en redes sociales y acompañado por un video conjunto, Machado sostuvo que el próximo año será decisivo para el futuro del país.

En su mensaje de fin de año, aseguró que, pese a los retos diarios, durante 2025 se lograron avances clave y resultados significativos que colocan a Venezuela cada vez más cerca del cambio anhelado por millones de ciudadanos.

La dirigente opositora subrayó que el proceso no ha sido sencillo, pero destacó que los logros alcanzados refuerzan la convicción de que la transformación democrática es posible. En ese contexto, reafirmó su compromiso con una ruta pacífica y firme hacia la libertad.

Por su parte, Edmundo González Urrutia, quien se define como el presidente electo, afirmó que Venezuela cuenta con un camino democrático viable, basado en el orden, la constancia y el esfuerzo colectivo. Señaló que la voluntad popular ya fue expresada y que, cuando ‘una nación decide avanzar, no hay retroceso posible, incluso frente a obstáculos inesperados’.

El opositor destacó que el proceso requiere paciencia, confianza mutua y unidad, pero aseguró que se trata de una ruta sólida. “Venezuela va a cambiar y lo va a hacer bien”, afirmó, al insistir en que 2026 será el año en que se consolide una nueva etapa para la nación.

Ambos líderes coincidieron en que el futuro del país está definido por la decisión de su gente y reiteraron su llamado a mantener la lucha democrática con determinación y esperanza.

El 2026 será el año de la consolidación de la Libertad de nuestra nación.



