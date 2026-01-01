¿Quiénes fueron los ganadores del Desfile de las Rosas 2026?

Pese al clima lluvioso, este año arrancó con el Desfile de las Rosas en California, y durante esta edición se tuvo un gran número de carrozas que hicieron su recorrido con música en vivo en las calles de Pasadena.

El Desfile de las Rosas (Rose Parade) es un evento que tuvo inicio en 1890, cuando los miembros del club Valley Hunt comenzaron a decorar carruajes para poder tener una competencia, y este ya tradicional desfile ahora está llena de mucha creatividad.

Este 1 de enero del 2026 se llevó a cabo la edición número 137 del Desfile de las Rosas, y durante un recorrido de 8 kilómetro realizado en el bulevar Colorado se tuvo la participación de las carrozas decoradas con flores, bandas de música, unidades ecuestres y participantes de este Torneo.

Cada Año Nuevo el Desfile de las Rosas reune la participación de 935 voluntarios de la Asociación del Torneo de las Rosas, quienes hacen su labor por aproximadamente 80 mil horas durante varios días antes de que comience el conocido Rose Bowl Game.

¿Quiénes fueron los ganadores del Desfile de las Rosas 2026?

Durante el Torneo de las Rosas tres jueces son los encargados de dar los premios a las carrozas ganadoras, y para elegirlas se toma en cuenta el diseño, la presentación en las flores que la decoran, y el espectáculo que brindan.

Este año la temática del Desfile de las Rosas fue “La magia del trabajo en equipo” y las carrozas ganadoras de este 2026 fueron las siguientes:

Americana

Mejor representación de los tesoros y tradiciones nacionales

Ganador: Travel South Dakota

Constructor: AES

Animación

Mejor uso de animación

Ganador: Kindness is Free (Boys & Girls Clubs of WSGV&E)

Constructor: AES

Humor de Bob Esperanza

Carro alegórico más divertido y humorístico

Ganador: Ciudad de Alhambra

Constructor: Phoenix

Carrozas del Desfile de las Rosas 2026 ı Foto: IG: @rose_parade

Innovador de Crown City

Mejor uso de imaginación, innovación y tecnología

Ganador: Shrinking (Apple TV y Warner Bros. Television)

Constructor: Phoenix

Director

Mejor diseño artístico y uso de materiales florales y no florales

Ganador: The UPS Store

Constructor: AES

Extraordinario

Carro alegórico más extraordinario

Ganador: San Francisco Travel Association

Constructor: Fiesta

Fantasía

Mejor exhibición de fantasía e imaginación

Ganador: Rising Together

Constructor: AES

Fundador

Mejor carro construido y decorado por voluntarios de una comunidad u organización

Ganador: Downey Rose Float Association

Constructor: Propio

Estado Dorado

Mejor representación de la vida en California

Ganador: Odd Fellows & Rebekahs

Constructor: Phoenix

Gran Mariscal

Mejor concepto creativo y diseño del carro alegórico

Ganador: San Diego Zoo Wildlife Alliance

Constructor: AES

Internacional

Mejor carro alegórico de fuera de Estados Unidos

Ganador: XXXX

Constructor: XXXX

Isabella Coleman

Mejor presentación de color y armonía cromática mediante diseño floral

Ganador: Elks U.S.A.

Constructor: Phoenix

Jueces

Mejor diseño de carro alegórico y mayor impacto dramático

Ganador: Sierra Madre Rose Float Association

Constructor: Propio

Espíritu público de Leishman

Mejor presentación floral de un participante no comercial

Ganador: America250

Constructor: Fiesta

Carrozas del Desfile de las Rosas 2026 ı Foto: X: @SoCal360

Mayor

Mejor carro alegórico de una ciudad participante

Ganador: La Cañada Flintridge

Constructor: Propio

Ex presidente

Mayor innovación en el uso de materiales florales y no florales

Ganador: Ciudad de South Pasadena

Constructor: Propio

Presidente

Mejor uso y presentación de flores

Ganador: OneLegacy Donate Life

Constructor: AES

Princesa

Mejor presentación floral entre carros de 35 pies o menos

Ganador: Ciudad de Torrance

Constructor: Fiesta

Reina

Mejor presentación de rosas

Ganador: Ciudad de Santa Fe Springs

Constructor: Phoenix

Teatralidad

Mejor exhibición de espectáculo y entretenimiento

Ganador: Shriner Children’s

Constructor: Phoenix

Lotería de carreras

Carro más bello: diseño, presentación floral y entretenimiento

Ganador: Universidades Cal Poly

Constructor: Propio

Carrozas del Desfile de las Rosas 2026 ı Foto: X: @SoCal360

Tema

Mejor presentación del tema del Desfile de las Rosas

Ganador: Ciudad de Burbank

Constructor: Propio

Voluntario del Torneo

Mejor presentación floral del tema del Desfile de las Rosas entre carros de 35 pies o menos

Ganador: Lions International

Constructor: Phoenix

El legado de Wrigley

Mejor combinación de presentación floral, diseño del carro y entretenimiento

Ganador: Trader Joe’s

Constructor: Phoenix

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.