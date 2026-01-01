Pese al clima lluvioso, este año arrancó con el Desfile de las Rosas en California, y durante esta edición se tuvo un gran número de carrozas que hicieron su recorrido con música en vivo en las calles de Pasadena.
El Desfile de las Rosas (Rose Parade) es un evento que tuvo inicio en 1890, cuando los miembros del club Valley Hunt comenzaron a decorar carruajes para poder tener una competencia, y este ya tradicional desfile ahora está llena de mucha creatividad.
Este 1 de enero del 2026 se llevó a cabo la edición número 137 del Desfile de las Rosas, y durante un recorrido de 8 kilómetro realizado en el bulevar Colorado se tuvo la participación de las carrozas decoradas con flores, bandas de música, unidades ecuestres y participantes de este Torneo.
Cada Año Nuevo el Desfile de las Rosas reune la participación de 935 voluntarios de la Asociación del Torneo de las Rosas, quienes hacen su labor por aproximadamente 80 mil horas durante varios días antes de que comience el conocido Rose Bowl Game.
¿Quiénes fueron los ganadores del Desfile de las Rosas 2026?
Durante el Torneo de las Rosas tres jueces son los encargados de dar los premios a las carrozas ganadoras, y para elegirlas se toma en cuenta el diseño, la presentación en las flores que la decoran, y el espectáculo que brindan.
Este año la temática del Desfile de las Rosas fue “La magia del trabajo en equipo” y las carrozas ganadoras de este 2026 fueron las siguientes:
- Americana
Mejor representación de los tesoros y tradiciones nacionales
Ganador: Travel South Dakota
Constructor: AES
- Animación
Mejor uso de animación
Ganador: Kindness is Free (Boys & Girls Clubs of WSGV&E)
Constructor: AES
- Humor de Bob Esperanza
Carro alegórico más divertido y humorístico
Ganador: Ciudad de Alhambra
Constructor: Phoenix
- Innovador de Crown City
Mejor uso de imaginación, innovación y tecnología
Ganador: Shrinking (Apple TV y Warner Bros. Television)
Constructor: Phoenix
- Director
Mejor diseño artístico y uso de materiales florales y no florales
Ganador: The UPS Store
Constructor: AES
- Extraordinario
Carro alegórico más extraordinario
Ganador: San Francisco Travel Association
Constructor: Fiesta
- Fantasía
Mejor exhibición de fantasía e imaginación
Ganador: Rising Together
Constructor: AES
- Fundador
Mejor carro construido y decorado por voluntarios de una comunidad u organización
Ganador: Downey Rose Float Association
Constructor: Propio
- Estado Dorado
Mejor representación de la vida en California
Ganador: Odd Fellows & Rebekahs
Constructor: Phoenix
- Gran Mariscal
Mejor concepto creativo y diseño del carro alegórico
Ganador: San Diego Zoo Wildlife Alliance
Constructor: AES
- Internacional
Mejor carro alegórico de fuera de Estados Unidos
Ganador: XXXX
Constructor: XXXX
- Isabella Coleman
Mejor presentación de color y armonía cromática mediante diseño floral
Ganador: Elks U.S.A.
Constructor: Phoenix
- Jueces
Mejor diseño de carro alegórico y mayor impacto dramático
Ganador: Sierra Madre Rose Float Association
Constructor: Propio
- Espíritu público de Leishman
Mejor presentación floral de un participante no comercial
Ganador: America250
Constructor: Fiesta
- Mayor
Mejor carro alegórico de una ciudad participante
Ganador: La Cañada Flintridge
Constructor: Propio
- Ex presidente
Mayor innovación en el uso de materiales florales y no florales
Ganador: Ciudad de South Pasadena
Constructor: Propio
- Presidente
Mejor uso y presentación de flores
Ganador: OneLegacy Donate Life
Constructor: AES
- Princesa
Mejor presentación floral entre carros de 35 pies o menos
Ganador: Ciudad de Torrance
Constructor: Fiesta
- Reina
Mejor presentación de rosas
Ganador: Ciudad de Santa Fe Springs
Constructor: Phoenix
- Teatralidad
Mejor exhibición de espectáculo y entretenimiento
Ganador: Shriner Children’s
Constructor: Phoenix
- Lotería de carreras
Carro más bello: diseño, presentación floral y entretenimiento
Ganador: Universidades Cal Poly
Constructor: Propio
- Tema
Mejor presentación del tema del Desfile de las Rosas
Ganador: Ciudad de Burbank
Constructor: Propio
- Voluntario del Torneo
Mejor presentación floral del tema del Desfile de las Rosas entre carros de 35 pies o menos
Ganador: Lions International
Constructor: Phoenix
- El legado de Wrigley
Mejor combinación de presentación floral, diseño del carro y entretenimiento
Ganador: Trader Joe’s
Constructor: Phoenix
