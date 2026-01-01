Tras tragedia

SRE expresa condolencias a Suiza por incendio en Crans-Montana; no reporta mexicanos afectados

La representación diplomática mexicana continúa en contacto con las autoridades locales; el gobierno de México reiteró su solidaridad con las víctimas

Autoridades laboran en el sitio del incidente Foto: Reuters
Por:
Ángel Molina

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó sus condolencias a las autoridades y al pueblo de Suiza tras el incendio ocurrido en la localidad de Crans-Montana, que dejó un saldo de 40 personas fallecidas y 115 heridas, de acuerdo con reportes oficiales.

Mediante una publicación en redes sociales, la Cancillería informó que la Embajada de México en Suiza se mantiene alerta desde el inicio del suceso y que, hasta el momento, no se reportan ciudadanos mexicanos afectados por este incidente.

La SRE señaló que la representación diplomática mexicana continúa en contacto con las autoridades locales para dar seguimiento a la situación y recordó que, en caso de requerir asistencia consular, los connacionales pueden comunicarse al número de emergencias de la Embajada de México en Suiza: +41 (0) 79 907 68 37.

Finalmente, el gobierno de México reiteró su solidaridad con las víctimas y sus familias, y aseguró que se mantendrá atento a la evolución de la información oficial conforme avancen las investigaciones.

Personas dejan flores para las víctimas ı Foto: Reuters

Hay 40 muertos

El incendio en un bar de la lujosa estación de esquí suiza de Crans-Montana dejó alrededor de 40 muertos y 115 heridos, informó este jueves la Policía.

Explicó que la prioridad es identificar a los fallecidos “para que los cuerpos puedan ser retornados rápidamente” a sus familias.

El presidente suizo, Guy Parmelin, calificó el incendio de “una de las peores tragedias que nuestro país ha experimentado”. Dijo que se trata de “un drama de una escala desconocida”.

Gisler dijo que cree que entre las víctimas hay varios extranjeros y que ya se estableció contacto con las familias para mantenerlas informadas.

Aun se trabaja para identificar víctimas ı Foto: Reuters

