Asume en NY 1er. alcalde migrante y musulmán

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, con su esposa Rama Duwaji, después de su discurso durante su ceremonia de investidura en la ciudad de Nueva York, ayer.

Zohran Mamdani tomó posesión ayer como alcalde de la ciudad de Nueva York con la promesa de encabezar un gobierno orientado a aliviar el costo de vida de millones de residentes. El demócrata, de 34 años, se comprometió durante su discurso inaugural a impulsar políticas públicas enfocadas en vivienda, movilidad y cuidados infantiles, en una de las urbes más caras del mundo.

La jornada comenzó en la madrugada del jueves, cuando Mamdani prestó juramento en privado dentro de la histórica estación de metro City Hall, fuera de servicio desde hace décadas. En un gesto inédito, utilizó el Corán para asumir el cargo, convirtiéndose en el primer alcalde musulmán de la ciudad. Horas después, regresó al Ayuntamiento para una ceremonia pública en las escaleras del edificio, ante varios miles de personas congregadas pese al frío intenso.

El Dato: Mamdani inspiró una participación récord de más de 2 millones de votantes y obtuvo el 50% de los votos en noviembre, casi 10 puntos por delante de Andrew Cuomo.

En su mensaje central, el nuevo alcalde delineó los ejes de su administración y reivindicó su identidad política. “Fui elegido como socialista democrático y gobernaré como socialista democrático”, afirmó ante la multitud, al tiempo que subrayó que su gobierno responderá a la ciudadanía y no a intereses económicos concentrados. También lanzó una de las frases más aplaudidas del acto: “Responderemos ante todos los neoyorquinos, no ante ningún multimillonario u oligarca que crea que puede comprar nuestra democracia”.

La ceremonia contó con la participación del senador Bernie Sanders y de la representante Alexandria Ocasio-Cortez, figuras clave del ala progresista del Partido Demócrata y aliados políticos de Mamdani. Sanders defendió de manera explícita el programa del nuevo alcalde y rechazó que sus propuestas sean extremas. “Garantizar que la gente pueda vivir en viviendas asequibles no es radical. Es lo correcto y lo decente”, dijo el legislador, desatando aplausos y consignas entre los asistentes.

34 años tiene el nuevo alcalde de Nueva York

Durante su intervención, el público coreó consignas a favor de gravar a los sectores con mayores ingresos, en un ambiente que combinó discursos políticos y presentaciones culturales.

PROGRAMA DE GOBIERNO. Entre sus compromisos destacan la creación de guarderías universales, la congelación de rentas para cerca de un millón de hogares, el servicio de autobuses gratuito y un plan piloto de tiendas de comestibles administradas por la ciudad. En su discurso de investidura insistió en que no dejará pasar la oportunidad de implementar esas medidas.

“Estas políticas no se centran simplemente en los costos que liberamos, sino en las vidas que llenamos de libertad”, sostuvo Mamdani, al defender una visión de gobierno activa y con mayor presencia del sector público. Añadió que el Ayuntamiento utilizará su poder para mejorar la vida de la población, en contraste con administraciones que, a su juicio, delegaron funciones al sector privado.

2018 año en que Mamdani obtuvo la ciudadanía estadounidense

El enfoque del nuevo alcalde ha generado reacciones inmediatas. Horas después de la ceremonia, el principal comité republicano encargado de las campañas para la Cámara de Representantes lo calificó como un “socialista radical” y advirtió que su figura será utilizada como contraste en la contienda nacional hacia 2026. El portavoz Mike Marinella afirmó que cada decisión de Mamdani tendrá repercusiones para los demócratas que buscarán la reelección en distritos competitivos.

A su vez, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó su rechazo a un aumento del impuesto sobre la renta personal, aunque analiza elevar la carga fiscal a las corporaciones para enfrentar posibles déficits presupuestarios derivados de recortes federales. En ese contexto, el vicealcalde entrante, Dean Fuleihan, aseguró que la administración avanzará en la idea de que los sectores con mayores recursos contribuyan más, sin prever una fuga masiva de capitales.

El Tip: El alcalde se mudará de su departamento en Astoria, protegido de aumentos de precios por la estabilización de alquileres.

Mamdani llega al cargo tras una victoria en noviembre, cuando obtuvo cerca del 50 por ciento de los votos y superó por amplio margen a sus principales rivales. La elección registró una participación récord de más de dos millones de votantes, un dato que reforzó su legitimidad política y lo colocó como una figura relevante de cara a las elecciones intermedias.

Nacido en Kampala, Uganda, y criado en Nueva York desde los siete años, el nuevo alcalde es hijo de la cineasta Mira Nair y del académico Mahmood Mamdani. Obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2018 y fue elegido para la Asamblea estatal en 2020 como representante de Queens. Su biografía personal, marcada por la inmigración y la diversidad cultural, fue un elemento recurrente en su discurso inaugural.

El mandatario hereda una ciudad que muestra signos de recuperación tras la pandemia: los delitos violentos han regresado a niveles previos al COVID-19, el turismo repunta y el desempleo se ha estabilizado. Sin embargo, persisten preocupaciones profundas por el encarecimiento de la vivienda y de los servicios básicos, el principal desafío que su administración promete enfrentar.

En el plano federal, la relación con el presidente republicano Donald Trump se perfila compleja. Durante la campaña, Trump amenazó con retener fondos a la ciudad si Mamdani ganaba, aunque posteriormente lo invitó a la Casa Blanca en una reunión descrita como cordial. Las diferencias, especialmente en materia migratoria, anticipan nuevos roces.

Al concluir su discurso, el alcalde resumió el espíritu de su mandato con un llamado a la acción colectiva.