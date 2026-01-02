Petro alerta de sobrevivientes de bombardeo estadounidense cerca de Oaxaca

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló que varios tripulantes de embarcaciones bombardeadas por Estados Unidos en aguas del Pacífico, cerca de las costas del estado de Oaxaca, lograron sobrevivir al arrojarse al mar, y solicitó urgentemente la colaboración de los gobiernos de la región para localizarlos.

Aviso a todos los gobiernos de la zona. Está parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas.



Se sabe que tres personas murieron, el resto quedó viva porque se arrojaron al mar.



El punto exacto del ataque se ubica a 384,33 millas náuticas de Oaxaca, en una zona cercana también a aguas territoriales de Guatemala, según las coordenadas proporcionadas por el mandatario colombiano a través de un mapa publicado en su cuenta de la red social X.

“Aviso a todos los gobiernos de la zona. Esta parece ser la zona exacta donde cayeron los lancharos que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas. Se sabe que tres personas murieron, el resto quedó viva porque se arrojaron al mar”, escribió Petro en su mensaje.

Según explicó el presidente colombiano, la información sobre los sobrevivientes fue obtenida por la Armada de su país, institución que está “dispuesta a colaborar” con las naciones que requieran asistencia para el eventual rescate de los náufragos.

Las coordenadas del ataque, ubicadas a 384.33 millas náuticas de la costa de Oaxaca, fueron difundidas por el presidente colombiano Gustavo Petro. ı Foto: X: @petrogustavo

Sin embargo, Petro no precisó en su comunicado cuándo ocurrió exactamente el ataque ni cuántos sobrevivientes podrían estar todavía en el mar.

Los ataques forman parte de la operación militar estadounidense denominada Lanza del Sur, un operativo de gran escala que se desarrolla simultáneamente en el océano Pacífico y el mar Caribe contra embarcaciones señaladas por las autoridades estadounidenses como sospechosas de narcotráfico.

La operación ha generado cuestionamientos a nivel internacional por sus métodos y las víctimas civiles que ha dejado.

Estados Unidos dio a conocer un nuevo ataque que se habría llevado a cabo el 31 de diciembre contra dos lanchas en aguas internacionales del Pacífico, sin proporcionar mayor información sobre el operativo, en el que murieron cinco personas.

Este bombardeo ocurrió un día después de que fuerzas estadounidenses hundieran otras tres embarcaciones que presuntamente transportaban droga, tanto en el Pacífico como en el Caribe, dejando un saldo de tres muertos.

