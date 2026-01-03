‘Fue una operación brillante’, afirma Trump sobre intervención en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la operación en Venezuela que, dijo, culminó con la captura de Nicolás Maduro, fue “brillante” y resultado de una “buena planeación”, si bien evitó aclarar si contó con la aprobación del Congreso para ejecutarla.

Así lo reportó el diario The New York Times, el cual informó que sostuvo una breve entrevista con el presidente estadounidense a propósito de la intervención de Washington en Venezuela ocurrida desde las primeras horas de este sábado.

Al respecto, Trump declaró al diario que la operación fue exitosa y resultado de una coordinación eficaz con las fuerzas armadas estadounidenses.

“Hubo una gran planeación y muchas tropas, así como grandes personas. Fue una operación brillante, en realidad”.

Trump también fue cuestionado sobre si contó con la aprobación del Congreso de Estados Unidos para llevar a cabo la operación, sin embargo, no dio una respuesta clara y, en su lugar, recordó que ofrecerá una conferencia de prensa desde Florida en las siguientes horas.

“Ya lo discutiremos. Tendremos una conferencia de prensa. Ya escucharás más de eso a las 11”.

Según el escritor de la nota, la llamada fue breve, con apenas 50 segundos de duración.

La madrugada de este martes se registraron bombardeos en territorio venezolano, después de los cuales el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que se llevó a cabo una operación en el país sudamericano que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado y trasladado fuera del país junto con su esposa. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de Estados Unidos”, escribió en la red social Truth.

En la misma publicación, Trump informó que dará una conferencia de prensa desde Florida a las 11:00 horas local (10:00 horas de la Ciudad de México).

La intervención de EU en Venezuela fue el punto culmen de meses de tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro. La misma provocó reacciones internacionales; desde otros países de América Latina, se condenó la acción de Washington.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am