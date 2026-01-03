¿Qué puede hacer la ONU tras invasión a Venezuela?

Que puede hacer la ONU con lo que sucedió en Venezuela

Ante un escenario de invasión o intervención militar extranjera en Venezuela, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuenta con mecanismos específicos previstos en el derecho internacional para responder a situaciones que representen una amenaza a la paz y la seguridad internacionales.

Sin embargo, su capacidad de acción depende de factores políticos, jurídicos y del equilibrio de poder entre los Estados miembros.

De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, el uso de la fuerza entre países está prohibido, salvo en dos excepciones: la legítima defensa o una autorización expresa del Consejo de Seguridad. En ese marco, una intervención militar sin aval del organismo podría ser considerada una violación del derecho internacional.

TE RECOMENDAMOS: TSJ respalda sucesión constitucional Tribunal Supremo de Venezuela exige que Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada de Venezuela

El Consejo de Seguridad de la ONU es el principal órgano encargado de mantener la paz internacional. Ante la invasión a Venezuela, este órgano puede ser convocado de manera urgente para evaluar la situación y determinar si existe una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, conforme al Capítulo VII de la Carta.

Entre sus facultades se encuentran:

Emitir llamados formales al cese de hostilidades.

Aprobar resoluciones de condena.

Imponer sanciones económicas o diplomáticas.

Autorizar misiones internacionales o el uso de la fuerza colectiva bajo mandato de la ONU.

No obstante, el Consejo enfrenta una limitación clave: el derecho de veto. Cualquiera de sus cinco miembros permanentes —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido— puede bloquear resoluciones, lo que en la práctica puede impedir decisiones vinculantes si alguno de ellos está directamente involucrado o tiene intereses estratégicos en el conflicto.

La Asamblea General como vía alternativa

Cuando el Consejo de Seguridad no logra actuar, la Asamblea General puede asumir un rol político relevante mediante sesiones especiales de emergencia. Este órgano puede aprobar resoluciones que:

Condenen la intervención militar.

Exijan el respeto a la soberanía territorial.

Llamen a la retirada de fuerzas extranjeras.

Si bien estas resoluciones no son legalmente obligatorias, tienen un peso diplomático significativo y reflejan la postura de la comunidad internacional.

La ONU también puede activar mecanismos de derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos, para documentar posibles violaciones derivadas de una intervención armada. Estos organismos pueden crear misiones de investigación independientes, elaborar informes y presentar hallazgos ante instancias internacionales.

Asimismo, en casos de crímenes graves, puede haber cooperación con la Corte Penal Internacional, aunque este tribunal actúa de manera independiente y su jurisdicción depende del reconocimiento de los Estados involucrados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL