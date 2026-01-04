Cilia Flores, bajo los señalamientos de narco

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y una de las figuras más influyentes del chavismo, se ha mantenido durante años en el primer círculo de poder en Venezuela. Abogada de formación, fue presidenta de la Asamblea Nacional y ha desempeñado un papel político activo dentro del oficialismo, al grado de ser considerada una operadora estratégica del proyecto bolivariano.

Su nombre ha estado ligado a investigaciones de agencias estadounidenses por presunta corrupción y vínculos con las estructuras de narcotráfico. El caso más conocido es el de sus sobrinos, Efraín Campos Flores y Franqui Flores de Freitas, detenidos en 2015 y condenados en Estados Unidos por conspirar para introducir cocaína a ese país, un episodio que marcó un precedente directo sobre su entorno familiar.

De acuerdo con acusaciones federales, Cilia Flores participó en reuniones y gestiones que facilitaron operaciones atribuidas al llamado Cártel de los Soles, que es señalado por utilizar posiciones dentro del Estado venezolano para proteger el tráfico de drogas. Estas imputaciones, que se suman a las formuladas contra Nicolás Maduro desde el año 2020, colocan a la primera dama en el centro de un proceso judicial de alto impacto, donde su trayectoria política queda ahora atravesada por los graves señalamientos de narcotráfico y crimen organizado, que han marcado a su familia.