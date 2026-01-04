Esta es la FOTO de Nicolás Maduro que están comparando con la de Saddam Hussein

Esta es la foto de Nicolás Maduro que están comparando con Saddam Hussein

Este sábado por la madrugada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump informó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro había sido detenido junto a su esposa, Cilia Flores.

Posteriormente se comenzó a difundir una imagen del presunto momento en el que Maduro había sido captado por elementos de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), sin embargo, la verdadera fotografía del presidente venezolano fue publicada por Donald Trump.

En redes sociales comenzaron a comparar la imagen de la detención de Saddam Hussein con la imagen generada con Inteligencia Artificial que comenzó a circular durante las primeras horas después de que se anunciara la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela.

La supuesta Foto de Nicolás Maduro capturado ı Foto: Redes sociales

¿Por qué compararon la fotogrfía de Nicolás Maduro con la de Saddam Hussein?

En ambas fotografías se puede observar tanto a Nicolás Maduro como a Saddam Hussein con una chamarra de color oscuro y una playera y camisa blanca respectivamente.

En las fotografías ambos aparecen escoltados por agentes federales de Estados Unidos que visten uniformes de camuflaje, sin embargo, esta comparación no sólo se debe a la similitud que existe entre ambas fotografías.

La unidad élite del ejército estadounidense conocida como Delta Force fue la encargada de capturar al líder venezolano este 3 de enero, y esta fuerza especial ha realizado operaciones antiterrotistas anteriormente.

Nicolás Maduro y Saddam Hussein ı Foto: Redes Sociales

Dentro de dichas operaciones se encuentran la captura de Saddam Hussein realizada en 2003 en Irak, la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016, y la eliminación del líder del Daesh, Abu Bakr al Bagdadi en 2019.

Asimismo, Delta Force ha participado en intervenciones realizadas en Panamá, Afganistán e Irán, además de la búsqueda del narcotraficante colombiano Pablo Escobar y de Manuel Noriega, el exlíder y dictador de Panamá.

Saddam Hussein, Nicolás Maduro y Muammar al-Gadafi ı Foto: Especial

Algunas personas en redes sociales no sólo han comparado la captura de Nicolás Maduro con la de Saddam Hussein, sino también con el asesinato de Muammar al-Gadafi, pues señalan que en los tres casos se han visto relacionados temas de petróleo y recursos naturales de las regiones de cada uno.

Nicolás Maduro y Saddam Hussein ı Foto: Especial

Además de la fotografía de las detenciones de Nicolás Maduro y Saddam Hussein, algunos usuarios también han publicado fotografías en las que tanto el presidente de la República de Irak y el presidente de Venezuela comparten un parecido físico.

Nicolás Maduro y Saddam Hussein ı Foto: Especial

