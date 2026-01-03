¿Foto de Nicolás Maduro capturado es real?

Nicolás Maduro fue capturado por el gobierno de Estados Unidos, tras una operación militar que ordenó el presidente Donald Trump.

La madrugada de este sábado se registraron varias explosiones en Caracas, capital de Venezuela, y otros estados en donde hay bases áreas y bases militares.

Los usuarios de Internet captaron en videos los momentos en los que se llevaron a cabo las explosiones.

Horas más tarde, Donald Trump informó que como parte de esta operación militar y este ataque fue capturado Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores.

Tras anunciarse la captura del presidente de Venezuela, los usuarios y los venezolanos se preguntan ¿Dónde está Nicolás Maduro?, ya que no se han dado a conocer más detalles sobre la detención.

Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos, informó que Maduro será juzgado en el país norteamericano por los cargos de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Difunden FOTO de Nicolás Maduro detenido ¿es real?

Tras la captura de Maduro, en redes se empezó a difundir una fotografía en la que se capta el momento exacto el presidente de Venezuela fue capturado por elementos de las fuerzas estadounidenses.

En la imagen Maduro supuestamente viste una chamarra de mezclilla, una camisa blanca tipo Polo y a un lado de él lo escoltan dos agentes estadounidenses con uniforme táctico.

Si bien esta imagen empezó a causar mucho revuelo en redes sociales, porque esta sería la primera foto que se tiene de su captura.

La supuesta Foto de Nicolás Maduro capturado ı Foto: Redes sociales

Sin embargo, esta imagen de Nicolás Maduro capturado no es real, sino que se trata de una fotografía hecha con inteligencia artificial.

La foto tiene parches y emblemas en los uniformes que se ven borrosos o sin formas definidas, además de una iluminación que no coincide de forma natural entre los sujetos y el fondo.

Asimismo, los supuestos agentes que aparecen en la imagen tienen escrita la palabra DEA en sus uniformes, sin embargo, los usuarios dicen que la Agencia antidrogas, por sus siglas en inglés, no fue la que lo detuvo, ya que se trató de una operación militar y la DEA depende del Fiscal General de Estados Unidos, aunque si bien sí lo va a procesar la Fiscal Pam Bondi cuando Maduro se presente ante una Corte estadounidense.

En conclusión la foto viral de la captura de Maduro no es real, sino una foto creada con IA.