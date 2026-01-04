EU asesinó ‘a sangre fría’ a escoltas de Maduro y a inocentes, acusa ministro de Defensa venezolano

El ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino, acusó que Estados Unidos “asesinó a sangre fría” a “gran parte” del equipo de seguridad que custodiaba al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la operación que ejecutó el sábado.

A través de un mensaje transmitido a la televisión local, Vladimir Padrino condenó enérgicamente la operación que llevó a cabo el sábado Estados Unidos en Venezuela, y exigió la liberación de Nicolás Maduro, quien fue trasladado a un centro de detención de máxima seguridad en Brooklyn.

“Desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana exigimos la rápida liberación del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Están secuestrados el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, la doctora Cilia Flores de Maduro”, dijo el general Padrino.

En el mismo sentido, el ministro de Defensa venezolano tachó la operación de Estados Unidos como un acto “cobarde” que, además, acusó, derivó en brutalidad contra soldados del país sudamericano.

Así, en nombre de la Fuerza Nacional Bolivariana, condenó el “secuestro” de Maduro y su esposa, el cual, dijo, ocurrió “luego de asesinar a sangre fría gran parte de su equipo de seguridad, soldados y ciudadanos inocentes”, dijo Padrino.

En el mismo sentido, Padrino agradeció a los países que se sumaron a la condena y pidió al resto de la comunidad internacional observar las acciones de Estados Unidos en Venezuela, pues, advirtió, si una operación así ocurrió hoy en su país, “mañana puede ser contra cualquier estado, contra cualquier país”.

“Esa pretensión colonialista que se quiere implementar sobre América Latina y el Caribe, nosotros la rechazamos”, dijo el ministro de Defensa.

Finalmente, el general Vladimir Padrino remarcó que Nicolás Maduro es el “auténtico y genuino líder constitucional”, y aseguró que, contrario a lo que señala Estados Unidos, fue elegido en comicios libres y democráticos.

“Es el presidente Nicolás Maduro el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos y todas las venezolanas, elegido mediante un acto que se llevó a cabo por elecciones libres en 2024; elecciones soberanas, libres, secretas, mediante un sistema electoral que ha garantizado estos procesos en los últimos 25 años”, remarcó.

