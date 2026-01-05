El “infierno” cárcel federal donde está recluído Maduro

El Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC, por sus siglas en inglés), prisión federal donde se encuentra recluido Nicolás Maduro, es considerado una de las cárceles con peor reputación de Estados Unidos. Situada en el distrito de Brooklyn, la instalación ha sido descrita por exreclusos como un “infierno en la Tierra”, debido a la escasez de personal, la violencia interna y las duras condiciones de vida en las celdas.

Agentes de seguridad vigilan el Centro de Detención Metropolitano, el 3 de enero. ı Foto: Especial

El MDC es la única prisión federal activa en la ciudad de Nueva York desde el cierre del Centro Correccional Metropolitano en el sur de Manhattan y alberga a alrededor de 1,200 internos que esperan juicio en tribunales federales. Por sus instalaciones han pasado reclusos de alto perfil como Joaquín El Chapo Guzmán, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y el rapero Sean Diddy Combs.

Entre las denuncias más severas está la de Ghislaine Maxwell, socia de Jeffrey Epstein, quien calificó su reclusión como “inhumana, cruel y degradante”. El exsecretario mexicano Genaro García Luna también reportó homicidios y apuñalamientos dentro del penal. En 2020, el exabogado de Donald Trump, Michael Cohen, describió celdas repugnantes, camas de acero y aislamiento inicial sin acceso a libros.

En 2019, la prisión enfrentó protestas tras permanecer días sin electricidad ni calefacción en pleno invierno. El hecho derivó en una investigación federal y en una indemnización millonaria para los reclusos afectados por las condiciones extremas.

Un migrante venezolano celebra con la bandera del país frente al Centro de Detención Metropolitano, el 3 de enero. ı Foto: AP

Maduro y Flores comparecen este lunes en NY

El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este lunes ante un juez federal en Nueva York, confirmó un portavoz del tribunal del Distrito Sur de Estados Unidos. La audiencia está programada para las 12:00 horas, tiempo local, y será la primera ocasión en que ambos enfrenten a la justicia estadounidense por cargos penales, luego de haber sido extraídos de Venezuela durante un operativo militar realizado el sábado en Caracas.

De acuerdo con información proporcionada a CBS News, Maduro y Flores llegaron a Nueva York la tarde del sábado, horas después de ser sacados de su residencia en la capital venezolana y trasladados al buque de guerra USS Iwo Jima, desde donde fueron enviados a territorio estadounidense para enfrentar cargos criminales.

Maduro ingresó al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn alrededor de las 20:52 horas del sábado, tiempo del este. No estaba previsto que fuera alojado en un pabellón propio sino hasta más avanzada la noche. Hasta ese momento, se desconocía el estatus de confinamiento de su esposa.

La acusación sostiene que, durante más de 25 años, altos funcionarios venezolanos abusaron de sus cargos para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. También se señala a Flores por presunta participación en negociaciones y sobornos relacionados con el narcotráfico. Maduro ha negado en el pasado todas las acusaciones en su contra.

Seis países rechazan acción militar venezolana

Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay rechazaron ayer las acciones militares ejecutadas de manera unilateral en territorio de Venezuela, donde fueron detenidos el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. En un comunicado conjunto, expresaron su profunda preocupación y advirtieron que estos hechos contravienen principios esenciales del derecho internacional, como la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la soberanía de los Estados.

Los seis países también manifestaron inquietud ante cualquier intento de control, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su país gobernará Venezuela hasta que exista una transición que consideró “segura” y “apropiada”.

Ante este contexto, Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay subrayaron que la crisis venezolana debe resolverse únicamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas. Reiteraron que sólo un proceso político inclusivo puede conducir a una solución democrática y sostenible.