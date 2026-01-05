Nicolás Maduro se declara inocente en inicio de su audiencia en Corte de NY

Nicolás Maduro se declaró inocente al inicio de su audiencia en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se presentó este lunes como parte del proceso que enfrenta en Estados Unidos por varios cargos de narcotráfico.

En punto de las 12:00 horas (local, 11:00 horas en CDMX), inició la audiencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, acusados de cargos relacionados con conspiración por narcotráfico e importación de cocaína.

Maduro Moros apareció con una playera naranja, pantalón beige y sandalias naranja. Solicitó un traductor para entender los cargos y derechos que le fueron leídos inmediatamente.

Después, tan solo unos minutos de haber iniciado la audiencia, Maduro declaró: “Soy el presidente de Venezuela, fui capturado en mi casa, en Caracas, Venezuela. Soy inocente. Soy un hombre decente, aún soy el presidente de mi país ”.

De la misma forma se expresó después su esposa, Cilia Flores, quien declaró: “No culpable, completamente inocente”.

El juicio de Nicolás Maduro se desarrolla en la Corte de Nueva York. El presidente depuesto de Venezuela enfrenta los siguientes cargos:

Conspiración de narcoterrorismo

Conspiración para importar cocaína

Posesión de armas y dispositivos electrónicos

Conspiración para poseer armas

