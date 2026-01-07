Tiroteo deja al menos 2 muertos en Salt Lake City, Utah; reportan 3 heridos en estado crítico

Un tiroteo registrado este miércoles durante un funeral en una iglesia en Salt Lake City, Utah, al oeste de Estados Unidos, dejó un saldo preliminar de al menos 2 personas muertas y 6 lesionadas.

De acuerdo con Deseret News, el ataque ocurrió alrededor de las 19:30 horas, tiempo local, en el estacionamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicada sobre Redwood Road.

Al respecto, el Departamento de Policía de Salt Lake City reportó que tres de las personas lesionadas se encuentran en estado crítico, mientras mantienen una fuerte presencia en el área para buscar a los presuntos responsables, sobre los que, afirman, “han obtenido pistas sólidas”.

We are on scene of a shooting at 660 N. Redwood Road.



2 people were killed and at least 6 more have been injured with at least 3 of those in critical condition.



The suspects are still outstanding, but our officers have obtained solid leads and are working to locate those… pic.twitter.com/SleDVievfv — Salt Lake City Police Department (@slcpd) January 8, 2026

Por su parte, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días precisó que el tiroteo ocurrió frente a un centro de reuniones mientras se celebraba una ceremonia conmemorativa en una capilla. “La Iglesia está cooperando con las fuerzas del orden y agradece la labor de los servicios de emergencia”, destacó.

“Extendemos nuestras oraciones por todos los afectados por esta tragedia y expresamos nuestra profunda preocupación por que cualquier espacio sagrado destinado al culto pueda ser objeto de violencia de cualquier tipo”, añadió en su comunicado.

We are aware of a serious incident that occurred outside a Church meetinghouse at 660 North Redwood Road in Salt Lake City tonight as a memorial service was being held in the chapel. The Church is cooperating with law enforcement and is grateful for the efforts of first… — The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (@Ch_JesusChrist) January 8, 2026

Información en desarrollo.

cehr