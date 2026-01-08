¿Cómo murió Brianna Genao y quién fue el responsable?

Una tragedia ha sacudido a la región de Puerto Plata, pues luego de que se reportara la desaparición de Brianna Genao el 31 de diciembre en República Dominicana, y luego de varios días de búsqueda intensa, se confirmó su muerte.

Brianna Genao tenía tres años de edad, y fue reportada como desaparecida por sus familiares el 31 de diciembre, por lo que las autoridades intensificaron las labores de búsqueda al paso de los días.

Pese al esfuerzo de los organismos de búsqueda y rescate, entre los que se encontraban la Defensa Civil, el Ejército y la Policía Nacional, quienes incluso utilizaron unidades caninas y drones, no se encontró el paradero de la menor.

Luego de ocho días de búsqueda y de interrogatorios realizados a las personas que habían sido detenidas, entre las que se encontraban familiares de la menor de edad, se descubrió una realidad atroz.

Operativo de búsqueda de Brianna Genao ı Foto: Listín Diario

Esto es lo que se sabe sobre la muerte de Brianna Genao y el responsable

Uno de los tíos de la menor de tres años de edad, Rafael “N”, quien fue interrogado por al menos tres días por la Policía Nacional, confesó haber violado, asesinado y enterrado a Brianna Genao.

De acuerdo con la información de diversos medios locales, Brianna Genao se encontraba al cuidado de su abuela materna en el municipio de Imbert, y la última vez que fue vista estaba jugando con otros niños.

Asimismo, algunas versiones señalan que, cuando Brianna se encontraba jugando, dos de sus familiares la llamaron para posteriormente llevarla a una vivienda pequeña que se encontraba cerca del lugar.

Rafael "N", presunto responsable del asesinato de Brianna Genao ı Foto: Especial

En un video publicado en redes sociales en el que entrevistan a Rafael “N” alias “Papi”, este señala que no tenía nada que ver con la desaparición de Brianna y aseguró que “yo la quería igual que a una hija”

En una entrevista con medios locales, Carlos Manuel, el padre de la menor, pide que “le caiga todo el peso de la ley” a los tíos de la menor de edad que se encuentran detenidos.

Hasta el momento las autoridades continúan con la búsqueda del cuerpo de Brianna Genao, pues de acuerdo con las declaraciones de Rafael “N”, este no recuerda dónde enterró el cuerpo de la menor de edad.

Rafael "N" en entrevista antes de su detención ı Foto: La Vega Mundial

Este caso ha revivido la discusión sobre la inclusión de la castración química en el Código Penal de República Dominicana, y de acuerdo con el senador Franklin Romero, este presentará de nueva cuenta este anteproyecto de ley para su aprobación.

