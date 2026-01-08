Esta es la nueva pirámide nutricional establecida por Estados Unidos

El Departamento de Salud estadounidense dio a conocer la nueva pirámide nutricional establecida en Estados Unidos, en la que se comparte una guía alimentaria.

De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés), esta Guía Alimentaria “prioriza las proteínas de alta calidad las grasas saludables, las frutas, las verduras y los cereales integrales, y evitar los alimentos altamente procesados ​​y los carbohidratos refinados.”

Asimismo, señalan que las Guías Alimentarias que se encontraban disponibles anteriormente únicamente priorizaban los intereses corporativos, dejando de lado “consejos sensatos basados en la ciencia” enfocados en la salud de los ciudadanos estadounidenses.

Nueva pirámide nutricional de Estados Unidos ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuál es la nueva pirámide nutricional de Estados Unidos?

En la página web “Real Food” se puede encontrar una serie de recomendaciones en las que se definen los alimentos reales e integrales, ya que, de acuerdo con la misma, “una mejor salud empieza en tu plato, no en tu botiquín”.

Asimismo, señalan que el 50 por ciento de los estadounidenses tienen prediabetes o diabetes, el 75 por ciento de los adultos tienen al menos una enfermedad crónica, y el 90 por ciento del gasto sanitario en Estados Unidos está destinado al tratamiento de enfermedades crónicas, mismas que están relacionadas con la dieta y el estilo de vida.

Asimismo, señalan que la población estadounidense se ha visto engañada durante décadas, pues en las anteriores pirámides nutricionales se priorizaban los alimentos altamente procesados.

Antigüa pirámide nutricional de Estados Unidos ı Foto: Especial

En la nueva pirámide nutricional se ponen en primer lugar las proteínas, lácteos y grasas saludables, al igual que las verduras y las frutas, dejando en la punta de esta los granos integrales.

En la nueva pirámide se señala que en todas las comidas se debe priorizar la proteína de alta calidad, tanto de origen animal como vegetal, mismas que deben estar acompañadas de grasas saludables.

Las grasas deben provenir de alimentos como el huevo, mariscos, carnes, lácteos, frutos secos, semillas, aceitunas y aguacates; asimismo, señala que el objetivo del consumo de proteínas en cada persona debe ser de 0,54 a 0,73 graamos por libra de peso corporal al día.

Nueva pirámide nutricional de Estados Unidos ı Foto: Especial

En cuanto a las frutas y verduras, señalan que estas son esenciales para lograr una nutrición completa, por lo que se recomienda consumir 3 raciones de verdura al día y 2 porciones de fruta al día.

Por el lado de los granos integrales, en la nueva pirámide nutricional de Estados Unidos se recomienda que no se consuman carbohidratos refinados, y por el contrario, se apunta a consumir de 2 a 4 porciones de cereales integrales ricos en fibra al día.

