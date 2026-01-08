Gobierno de EU impide que autoridades de Minnesota investiguen muerte de mujer realizada por ICE

Médicos de emergencia atienden a una mujer que recibió un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis ayer.

Autoridades de Minnesota denunciaron este jueves que el Gobierno de Donald Trump le bloqueó el acceso a la investigación del tiroteo mortal de una mujer de Minneapolis a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que genera dudas del proceso, la imparcialidad de la pesquisa y sus resultados.

El director de la agencia estatal de investigaciones de Minnesota dijo en un comunicado que la Fiscalía federal los excluyó del proceso, del que generalmente forman parte las autoridades locales.

“La investigación ahora estará a cargo exclusivamente del FBI, y la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota (BCA) ya no tendrá acceso a los materiales del caso, las pruebas de la escena del crimen ni las entrevistas de investigación necesarias para completar una investigación exhaustiva e independiente”, declaró Drew Evans.

Inicialmente, las autoridades federales habían informado que la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota investigaría la muerte a tiros de Good junto con el FBI.

Drew Evans dijo que su agencia lamentaba la decisión.

La Oficina de Investigación Criminal de Minnesota “se ha retirado de la investigación a regañadientes”, escribió.

El Gobierno de Trump ha asumido una posición política sobre el caso incluso antes de que iniciara la investigación, calificar lo sucedido como un caso de “defensa propia” ante “terrorismo doméstico”, aunque la evidencia no soporta estas aseveraciones.

Tras el anuncio del FBI, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, expresó sus dudas de que se logre un “resultado justo” tras el asesinato de Renee Good a manos de un agente federal de inmigración.

“Ahora que Minnesota ha sido apartada de la investigación, parece muy, muy difícil que obtengamos un resultado justo”, declaró Walz.

“Y digo esto solo porque personas en posiciones de poder ya han emitido un juicio, desde el presidente hasta el vicepresidente y Kristi Noem, quienes han afirmado cosas que son demostrablemente falsas, demostrablemente inexactas. Han juzgado la reputación de una madre de 37 años a la que ni siquiera conocían”.

Drew Evans dijo que Noem había asumido el papel de “jueza, jurado y, básicamente, verdugo”.

JD Vance anunció este jueves que el gobierno de Trump creará un nuevo cargo de fiscal general adjunto dedicado a investigar fraudes, luego de denuncias de que contribuyentes fueron despojados de miles de millones de dólares en Minnesota. El fiscal no trabajará dentro del Departamento de Justicia, sino bajo la supervisión del presidente y del propio Vance, dijo el vicepresidente en conferencia de prensa.

Cuando se le preguntó cómo podrían evitarse más tiroteos como el de Minneapolis, con nuevas políticas internas en el DHS, Vance respondió que el nuevo fiscal adjunto ayudará a procesar a las personas que defrauden al país.

“Nos volveremos más severos con las personas que defrauden a EEUU incitando a la violencia en contra de nuestras fuerzas del orden”, dijo Vance.

