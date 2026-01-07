Mata agente de ICE a mujer durante redada en Minneapolis

Un agente federal mató a tiros a una mujer que supuestamente intentó atropellar a los agentes durante una redada migratoria en Minneapolis, Estados Unidos, informaron las autoridades el miércoles.

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra la mujer en su vehículo en un barrio residencial de Minneapolis, dijo la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

Es al menos, la quinta persona muerta en varios estados de EU desde 2024.

Las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul han estado en tensión desde que el Departamento de Seguridad Nacional anunció el martes que había lanzado la operación, con más de 2 mil agentes y oficiales en una redada relacionada en parte a acusaciones de fraude contra residentes somalíes.

Una gran multitud de manifestantes se reunió en la escena después del tiroteo, donde expresaron su enojo hacia los agentes que estaban allí, incluido Gregory Bovino, un alto funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza quien ha sido la cara de las redadas en Los Ángeles, Chicago y otros lugares.

En una escena que evocó las redadas en Los Ángeles y Chicago, transeúntes no se contuvieron al expresar su enojo, soplando silbatos y gritándole a los agentes que se vayan. “¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!” y “¡ICE fuera de Minnesota!”, coreaban en voz alta desde detrás de la cinta policial.

Después del tiroteo, el alcalde Jacob Frey declaró que los agentes de inmigración estaban “causando caos en nuestra ciudad”.

“Exigimos que el ICE abandone la ciudad y el estado de inmediato. Nos mantenemos firmes con nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”, indicó Frey en las redes sociales.

El área donde ocurrió el tiroteo es un barrio modesto al sur del centro de Minneapolis, a solo unas cuadras de algunos de los mercados de inmigrantes más antiguos de la zona y a 1,6 kilómetros de donde George Floyd fue asesinado por la policía en 2020.

“Hemos estado tratando de vivir la vida lo más plenamente posible a la luz del miedo y la ansiedad que sentimos”, dijo el reverendo Hierald Osorto, pastor de la Iglesia Luterana St. Paul’s-San Pablo, que tiene una congregación predominantemente latina en el área.

Durante una conferencia de prensa en Texas el miércoles, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem confirmó que la agencia había desplegado más de 2 mil agentes a las Ciudades Gemelas y había realizado “cientos y cientos” de arrestos.

