Más de 400 personas han caído intentando cruzar muro México-EU en 2025: Embajada

Ilustración compartida por la Embajada, alusiva a los incidentes ocurridos durante intentos de cruces ilegales.

La Embajada de Estados Unidos en México señaló que, durante 2025, más de 400 personas resultaron seriamente lesionadas al caer del muro que separa ambos países por intentar cruzarlo, por lo que pidió evitar intentar traspasarlo ilegalmente.

A través de un breve mensaje en redes sociales, la Embajada de EU en México reiteró su advertencia para disuadir los cruces ilegales por la frontera que separa ambos países.

“Más de 400 personas se han caído intentando escalar el muro de la frontera en 2025, resultando seriamente lesionadas. No se arriesgue, la frontera está cerrada para todos”, escribió la Embajada.

Más de 400 personas cayeron intentando escalar el muro fronterizo en 2025. #NiLoIntentes

El mensaje ocurre en un tenso contexto para la migración ilegal desde México a Estados Unidos, pues el presidente del segundo, Donald Trump, ha emprendido fuertes acciones para combatir la llegada de indocumentados a su territorio nacional.

Desde que asumió la presidencia, en enero de 2025, Trump ha presionado a Canadá y México, a través de amagos arancelarios, para que controlen el flujo de inmigrantes, así como de precursores químicos, por las fronteras de su país.

La presión, incluso, ha alcanzado a otros países como China, así como a naciones de Sudamérica, a las que acusa de permitir la llegada de criminales ilegales. Lo anterior ha derivado en una creciente tensión militar con Venezuela y Colombia.

En este contexto, The Washington Post reportó esta semana que Trump planea ordenar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) una jornada de detenciones masivas en almacenes industriales, enfocada a 80 mil migrantes.

De concretarse, sería uno de los golpes más grandes a la migración ilegal ejecutados por la administración Trump en lo que va del año.

