El Bono contra la Guerra Económica forma parte de los apoyos económicos, bonos y programas sociales que brinda el gobierno de Venezuela por medio del Sistema Patria de manera mensual en un monedero digital.

Las y los beneficiarios que reciben alguno de los subsidios del Sistem Patria deben estar dadas de alta en la Plataforma Patria y mantener una actividad continua, pues estos apoyos se otorgan de manera gradual cada mes.

Quienes tengan el Bono contra la Guerra Económica reciben un mensaje de notificación vía SMS que se manda desde el número 67373, en el que se indica que las cuentas de la Plataforma Patria ya cuentan con saldo.

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Calendario del Sistema Patria junio 2026

Actualmente el Bono contra la Guerra Económica es conocido como el Bono de Ingreso Integral, y este comenzó a dispersarse a partir de este lunes 15 de junio del 2026.

El depósito del Bono de Ingreso Integral se hace de manera gradual, y equivale a 150 dólares indexados al tipo de cambio oficial que tiene el Banco Central de Venezuela; además, con la finalidad de tener 200 dólares se añade el pago de 50 dólares antes de terminar el mes.

Las personas que sean trabajadores públicos activos o jubilados son quienes reciben de manera mensual el Bono contra la Guerra Económica; además, también pueden recibir el bono para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

El Sistema Patria cuenta con veMonedero, un monedero digital con el que se pueden hacer transferencias a otras instituciones bancarias; o bien, realizar pagos de servicios de manera directa.

Además del Bono contra la Guerra Económica, el gobierno de Venezuela también cuenta con los subsidios Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, y José Gregorio Hernández.

¿Cómo obtener el dinero del Bono de Ingreso Integral?

Para poder activar el Bono de Ingreso Integral se debe ingresar a la Plataforma del Sistema Patria con la credencial, para posteriormente entrar a la opción “retiro de fondos.”

En dicho apartado se debe seleccionar el monedero de origen, el monto que se desea retirar y el destido al que se enviarán dichos bonos. Una vez ingresada toda la información se debe dar clic en continuar y aceptar para confirmar la operación con éxito.

El Ingreso Integral es un monto adicional que se considera complementario al salario base que reciben las y los trabajadores públicos activos o jubilados, con la ginalidad de que cuenten con un mayor ingreso.

#ATENCION Inicia el #IngresoIntegralPensionados Mayo 2026, a través de la #PlataformaPatria.

Este beneficio va dirigido a jubilad@s y pensionad@s, como parte del esfuerzo para proteger el bienestar social del pueblo. pic.twitter.com/mfqM51jwwW — Carnet de la patria (@CarnetDLaPatria) May 23, 2026

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