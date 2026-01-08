Control de crudo de Venezuela tira petroprecios

Los precios del petróleo volvieron a caer luego de que Donald Trump anunciara que se haría del petróleo de Venezuela por un valor de hasta 2 mil millones de dólares, una medida que elevaría los suministros al mayor consumidor del mundo.

Los futuros del crudo Brent perdieron 74 centavos, o 1.22 por ciento, para quedar en 59.96 dólares el barril; mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó 1.14 dólares, o un 2.0 por ciento, a 55.99 dólares el barril.

Con la caída de ayer, el precio del barril lleva dos sesiones consecutivas con pérdidas, debido a que el mercado mantiene la cautela ante los comentarios del presidente estadounidense, además, destacó la noticia de que el próximo viernes éste se reunirá con ejecutivos de empresas petroleras para establecer cómo se hará su entrada a Venezuela e iniciar con la extracción de hidrocarburos, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

El Dato: Chris Wright, secretario de Energía de EU, dijo este miércoles que es necesario que tengan el control de ventas de petróleo para impulsar cambios necesarios en Venezuela.

Ambos referenciales bajaron más de un dólar el barril durante la sesión anterior, ya que los participantes del mercado esperan una amplia oferta mundial este año. El acuerdo entre Washington y Caracas podría requerir inicialmente el desvío de cargamentos que tenían como destino China, dijeron fuentes a Reuters.

Venezuela tiene millones de barriles de petróleo cargados en petroleros y en tanques de almacenamiento que no ha podido enviar desde mediados de diciembre debido a un bloqueo a las exportaciones impuesto por Trump.

El bloqueo fue parte de una campaña de presión de Estados Unidos contra el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que culminó con su captura el fin de semana. Funcionarios venezolanos han calificado la captura de Maduro de secuestro y han acusado a Estados Unidos de intentar robar las vastas reservas de petróleo del país.

Asimismo, Venezuela estará “entregando” entre 30 y 50 millones de barriles de “petróleo sancionado” a Estados Unidos, escribió Trump en una publicación de Truth Social, el martes.

EU también incautó en el océano Atlántico un petrolero vacío de bandera rusa y vinculado a Venezuela. Las reservas estadounidenses de crudo cayeron en 3.8 millones de barriles para quedarse en 419.1 millones de barriles en la semana finalizada el 2 de enero, según la Administración de Información de Energía. Los analistas habían estimado un aumento de 447 mil barriles. Las reservas de gasolina aumentaron en 7.7 millones de barriles en la semana, frente a los 3.2 millones de barriles que esperaban los analistas, según un sondeo de Reuters.

Por su parte, la Dirección de Estudios Económicos de Banamex consideró que los inversionistas consideran un sesgo a la baja en los precios internacionales del petróleo debido a que ante el aumento de la oferta se ocasione un excedente del hidrocarburo en 2026, luego de que EU planea elevar la producción de crudo venezolano. “Se acentúa el sesgo bajista en los precios de petróleo. En ese sentido, los inversionistas han acentuado el sesgo bajista sobre los precios internacionales de petróleo, que retroceden este miércoles alrededor del 2.0 por ciento al incorporar que los precios sigan bajando dada la expectativa de un mayor excedente en la oferta global en 2026”, indicó.