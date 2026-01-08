¿Quién es Calixto Ortega Sánchez, el zar económico del gobierno de Venezuela?

Este martes la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez designó a Calixto Ortega Sánchez como el nuevo vicepresidente de Economía, por lo que se convirtió en su sustituto.

Antes de ocupar el cargo como presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez era la ministra de Hidrocarburos y zar económico, por lo que ahora el expresidente del Banco Central de Venezuela pasó a ser el zar económico.

Calixto Ortega Sánchez es ahora el secretario de Economía y Finanzas de Venezuela, pero antes de esto, el ingeniero industrial fungió como presidennte del Banco Central de Venezuela desde el 2018 hasta abril del 2025.

Calixto Ortega Sánchez ı Foto: Especial

¿Quién es Calixto Ortega Sánchez?

Calixto José Ortega Sánchez es un ingeniero industrial egresado de la Universidad de Zulia y originario de Maracaibo que tiene una maestría en Finanzas, una maestría en Manejo de Política y Economía, y estudios relacionados con Banca y Finanzas.

Además, Calixto Ortega Sánches es sobrino del Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, Calixto Ortega Ríos, quien también ocupó el cargo como presidente del Banco Central de Venezuela.

Calixto Ortega Sánchez fue vicepresidente de Finanzas de la empresa Citgo, asesor en Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), cónsul general de Venezuela en Nueva York, y cónsul general de Venezuela en Houston.

Además, también ha ocupado el cargo de delegado de Venezuela ante la Comisión de Administración y presupuesto en la Misión Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas.

Durante su cargo como cónsul de Venezuela en Houston, recibió la calificación de persona non grata junto con otros miembros del cuerpo diplomático, debido a que en Caracas se tomó la misma medida contra diplomáticos estadounidenses que se encontraban en Venezuela.

Calixto Ortega Sánchez ı Foto: Especial

En 2017 Ortega Sánchez ocupó el cargo de consultor financiero de PDVSA, y posteriormente recibió el cargo de vicepresidente de Finanzas, y para 2018 voló desde Estados Unidos hacia Venezuela para participar en las elecciones presidenciales.

Cuando Calixto Ortega Sánchez intento regresar a Estados Unidos, pero su reingreso fue rechazado por irregularidades que se encontraron en su visado L1, por lo que renunció a su cargo en PDVSA.

En 2018 cuando ocupó el cargo como presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega fue señalado por el exdiputado José Guerra por no contar con referencias o experiencia en materia de la banca central, por lo que calificó como ilegal el nombramiento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.