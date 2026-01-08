Senado de EU aprueba resolución que bloquea futuras acciones militares en Venezuela; a Trump no le parece

Ataque al aeropuerto militar de La Carlota en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de enero de 2026.

El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves una resolución que prohibiría al presidente tomar más acciones militares contra Venezuela sin autorización del Congreso, acción legislativa que al mandatario Donald Trump no le pareció.

”Esta votación dificulta en gran medida la autodefensa y la seguridad nacional estadounidenses, impidiendo la autoridad del presidente como comandante en jefe. En cualquier caso, y a pesar de su “estupidez”, la Ley de Poderes de Guerra es inconstitucional, violando totalmente el Artículo II de la Constitución, como todos los Presidentes, y sus Departamentos de Justicia, han determinado ante mí”, escribió Donald Trump.

La votación, sobre una medida de procedimiento para avanzar con la resolución de poderes de guerra fue de 52 a 47, ya que, miembros del Partido Republicano de Donald Trump votaron con todos los demócratas a favor de seguir adelante.

Para convertirse en ley, la resolución tendría que ser aprobada por la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, y sobrevivir a un posible veto de Donald Trump, lo que requeriría mayorías de dos tercios en ambas cámaras.

