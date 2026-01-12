Conductor de camión intenta pasar sobre manifestantes pro-Irán en Los Ángeles; policía investiga

Manifestantes rodean un camión U-Haul tras arremeter contra la multitud durante una protesta en Westwood, Los Ángeles, el domingo.

Hay un detenido y un herido

Un hombre condujo un camión U-Haul hacia una multitud que protestaba contra el régimen iraní en el vecindario de Westwood, Los Ángeles, lo cual provocó pánico entre los manifestantes y un intento de agresión al conductor.

El camión fue detenido varias cuadras después y rodeado por vehículos policiales, mientras oficiales contenían a los manifestantes que golpeaban al conductor y arremetían con astas de banderas por la ventana del vehículo.

Una persona fue impactada por el camión, pero no resultó gravemente herida. Dos personas más fueron evaluadas por paramédicos y rechazaron atención médica, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

La policía detuvo al conductor, un hombre no identificado, “pendiente de una investigación mayor”, y señaló que podría enfrentar un cargo por asalto con un arma mortal, indicó el Capt. Richard Gabaldon de LAPD.

Las autoridades no consideran que el incidente haya sido un acto terrorista ni motivado políticamente, sino el resultado de un altercado en la multitud.

Hasta tres mil personas se habían reunido en la Avenida Veteran para protestar, algunas ondeando la bandera de Irán, según el L.A. Regional Transportation Management Center.

La policía emitió una orden de dispersión, y para las 5 p.m. quedaban aproximadamente 100 manifestantes en el lugar. Las rampas norte y sur de Wilshire Boulevard fueron temporalmente cerradas para controlar el flujo de personas.

La alcaldesa Karen Bass llegó al lugar y subrayó la importancia de mantener las protestas pacíficas: “Ejercer pacíficamente tu derecho a la Primera Enmienda es absolutamente fundamental”, dijo durante una conferencia.

Por su parte, Bill Essayli, asistente fiscal de EU, informó que el FBI trabaja con LAPD para determinar el motivo del conductor y que la investigación sigue activa.

La protesta en Los Ángeles se enmarca en un contexto de intensas manifestaciones en Irán, donde activistas reportan más de 530 muertos y 10 mil arrestados en dos semanas.

El camión llevaba una pancarta que hacía referencia al golpe de 1953 en Irán: “No Shah. No Regime. USA: Don’t Repeat 1953. No Mullah.” Los manifestantes intentaron retirarla durante el altercado.

Con información de Associated Press.

