Irán lleva a la ONU denuncia contra Estados Unidos por declaraciones que alientan protestas

Una manifestación en París, Francia, en apoyo a protestas en Irán; en primer plano, la bandera del león y el sol.

El gobierno de Irán denunció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al presidente de Estados Unidos, Donald Trump por declaraciones que, según Teherán, fomentan la violencia interna y ponen en riesgo la estabilidad del país.

En una carta enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, y al Consejo de Seguridad, el embajador iraní ante el organismo internacional, Amir Saeid Iravani, acusó al mandatario estadounidense de llamar públicamente a los manifestantes iraníes a continuar con las protestas y a tomar el control de las instituciones del país, además de insinuar apoyo externo.

De acuerdo con el documento, Irán considera que estas declaraciones representan una intromisión directa en sus asuntos internos y una amenaza a su soberanía. La misiva señala que este tipo de mensajes alientan la confrontación y la inestabilidad política, y advierte que podrían derivar en hechos de violencia dentro del país.

🚨Irán envió una carta al secretario general de la #ONU, António Guterres, en la que condena lo que califica como incitación a la violencia, amenazas de uso de la fuerza e injerencia de Estados Unidos, y exige a Washington e Israel cesar de inmediato políticas que considera… pic.twitter.com/NxtHQBF3Cg — Azucena Uresti (@azucenau) January 14, 2026

Teherán sostiene que el discurso del presidente estadounidense no es un hecho aislado, sino parte de una serie de mensajes y advertencias emitidas en las últimas semanas. En ese sentido, recuerda que ya había enviado comunicaciones previas a la ONU a finales de diciembre y principios de enero, en las que alertó sobre un aumento de la presión y de las amenazas contra Irán.

En la carta, el gobierno iraní también relaciona estas declaraciones con una estrategia más amplia de presión política y económica, que incluye sanciones y acciones que, según afirma, buscan debilitar al país y generar descontento social.

Irán acusa además a Estados Unidos y a Israel de ser responsables de cualquier daño a civiles que pudiera resultar de este clima de tensión, en particular entre la población joven.

Ante esta situación, Irán pidió a la ONU y al Consejo de Seguridad que se pronuncien contra cualquier llamado a la violencia o intervención en su territorio, y que exhorten a Estados Unidos a frenar lo que califica como políticas desestabilizadoras.

Asimismo, hizo un llamado a todos los países miembros del organismo internacional para evitar declaraciones o acciones que puedan agravar el conflicto.

Finalmente, el embajador iraní solicitó que la carta sea distribuida como documento oficial del Consejo de Seguridad, con el objetivo de dejar constancia formal de la denuncia y llevar el tema al ámbito del debate diplomático internacional.

MSL