Irán responde a amenazas de Trump: ‘Defenderemos el país hasta la última gota de sangre’

Irán lanzó este martes una fuerte respuesta a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha endurecido su postura frente al régimen de Teherán en medio de una ola de protestas internas que se extienden por todo el país.

El general de brigada Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa iraní, advirtió que Teherán responderá con decisión a cualquier agresión externa y que defenderá la soberanía del país “hasta la última gota de sangre” si las amenazas se convierten en acciones concretas por parte de Washington.

Nasirzadeh aseguró además que Irán está “mejor preparado” para enfrentar un conflicto que en confrontaciones pasadas.

La escalada diplomática coincide con un aumento de la presión de Estados Unidos sobre Irán. En días recientes, Trump canceló el diálogo directo con las autoridades iraníes hasta que, según su criterio, cesen los “asesinatos sin sentido” de manifestantes dentro de Irán.

Además, el presidente estadounidense instó a los ciudadanos iraníes a continuar con las protestas y “tomar control de sus instituciones”, prometiendo que “la ayuda está en camino”.

Dentro de este mismo marco, Trump también anunció aranceles del 25% a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán, como medida de presión económica contra el régimen teocrático.

Las advertencias de Trump se producen en el contexto de las mayores protestas internas en Irán en años, que se originaron a fines de diciembre de 2025 por el deterioro económico y han derivado en un movimiento de carácter nacional.

Grupos de derechos humanos han reportado un número creciente de muertos y detenidos, aunque las cifras varían ampliamente debido a un severo apagón de internet y restricciones informativas impuestas por el gobierno iraní.

