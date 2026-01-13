La ayuda a Irán están en camino: Trump; insta a seguir manifestaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la ayuda de su país a los manifestantes contra el gobierno de Irán “está en camino”, y urgió a los inconformes a seguir protestando, en una jornada que, según fuentes internacionales, habría dejado más de dos mil muertos.

A través de una publicación en la red social Truth, el mandatario republicano pidió a los “patriotas republicanos” que “sigan protestando” y “tomen el control de sus instituciones”, mientras llega la ayuda que, dijo, “está en camino”.

Una manifestación en París, Francia, en apoyo a protestas en Irán; en primer plano, una foto quemada del líder supremo Alí Jamenei. ı Foto: Reuters

Por otro lado, Trump aseguró que canceló todas las citas con oficiales iraníes “hasta que la matanza sin sentido de manifestantes se detenga”.

Patriotas iraníes, ¡SIGAN PROTESTANDO, TOMEN EL CONTROL DE SUS INSTITUCIONES! Anoten los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese el asesinato sin sentido de manifestantes. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO Donald Trump, presidente de EU, en la red social Truth



De acuerdo con cifras de un funcionario iraní recogidas por la agencia Reuters, al menos dos mil personas han perdido la vida resultado de estas protestas.

Lo anterior representaría la primera vez que autoridades locales reconocen el elevado número de víctimas de la jornada de protestas, después de estimaciones de ONGs internacionales, que calcularon entre 500 y 600 personas fallecidas.

Este mismo funcionario dijo a Reuters que estas muertes habían sido ocasionadas en su mayoría por los “terroristas” que, dijo, se han infiltrado en las manifestaciones.

El lunes por la tarde, Donald Trump amagó con imponer aranceles del 25 por ciento a los países que mantengan intercambios comerciales con Irán. Subrayó que esta medida entrará en vigor de forma inmediata y sin posibilidad de revisión.

Asimismo, durante el fin de semana, Trump intensificó su retórica en favor de una intervención en Irán para ayudar a los manifestantes. Según fuentes de The Wall Street Journal, estos días será informado de las opciones para ello, las cuales no necesariamente contemplan tropas en territorio.

Una manifestación en París, Francia, en apoyo a protestas en Irán; en primer plano, la bandera del león y el sol. ı Foto: Reuters

A propósito, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió que responderán a cualquier ataque de Estados Unidos.

“Seamos claros: en el caso de un ataque contra Irán, los territorios ocupados [Israel], así como todas las bases y barcos estadounidenses, serán nuestro objetivo legítimo”, dijo Qalibaf, en declaraciones recogidas por la agencia Reuters.

