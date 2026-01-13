Amagan con 25% de arancel a quienes negocien con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que cualquier nación que mantenga intercambios con la República Islámica de Irán enfrentará un gravamen del 25 por ciento en todas sus operaciones comerciales con Washington. El magnate difundió la decisión mediante Truth Social, donde subrayó que la medida entra en vigor de forma inmediata y no admite revisión.

La determinación representa un endurecimiento adicional de la estrategia estadounidense para asfixiar financieramente a Teherán. El republicano insistió en que la disposición es “definitiva y concluyente”, y reiteró que se aplicará a toda transacción realizada con Estados Unidos por países que mantengan relaciones económicas con Irán.

El Dato: Irán mantiene vínculos económicos con países de América Latina, encabezados por Brasil, Venezuela, Argentina, Cuba, México, Colombia y Uruguay, según datos oficiales.

De acuerdo con el medio Axios, el canciller iraní, Abás Araqchi, se comunicó el fin de semana con Steve Witkoff, enviado especial de Trump para Oriente Medio y Ucrania, con la intención de reducir la tensión bilateral. Pese a ello, desde la Casa Blanca se reconoce que los mensajes públicos del régimen iraní difieren de los transmitidos por canales privados.

Policías asisten a una manifestación en favor del gobierno en Teherán, Irán, ayer. ı Foto: Reuters

En tanto, la vocera presidencial, Karoline Leavitt, afirmó que la diplomacia es la primera opción del mandatario, aunque dejó claro que no se descartan acciones militares. Señaló que el magnate evalúa distintas alternativas, entre ellas ataques aéreos, en respuesta a la represión desplegada por las autoridades iraníes contra protestas masivas que se extienden por todo el país. Las manifestaciones, consideradas las más graves desde la Revolución Islámica de 1979, comenzaron por el deterioro económico y la abrupta depreciación del rial, pero evolucionaron hacia demandas directas contra el liderazgo clerical. Organizaciones de derechos humanos reportan un saldo elevado de víctimas y detenciones. La ONG HRANA verificó la muerte de 599 personas y más de 10 mil 600 arrestos, mientras Iran Human Rights eleva la cifra de fallecidos a al menos 648.

Irán no ha difundido cifras oficiales y atribuye el derramamiento de sangre a la injerencia extranjera. Los medios estatales han centrado su cobertura en las bajas de las fuerzas de seguridad, mientras el flujo informativo se ha visto limitado por cortes de internet, parcialmente sorteados mediante servicios satelitales como Starlink.

96 horas lleva Irán sin internet ni cobertura

A su vez, Teherán sostiene que los canales de comunicación con Washington permanecen abiertos. Araqchi declaró que las conversaciones con Witkoff continúan, aunque calificó de incompatibles las propuestas estadounidenses con las amenazas emitidas desde la Casa Blanca.

En tanto, el régimen responde con arrestos masivos, advertencias de pena capital y actos de fuerza para contener el descontento. El presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, acusó a Estados Unidos e Israel de librar una “guerra económica, psicológica y militar” contra el país, y lanzó advertencias sobre posibles represalias en caso de un ataque.

Mientras Trump analiza sus próximos pasos con asesores de alto nivel, la tensión regional ya impacta en los mercados. Los precios internacionales del petróleo alcanzaron máximos de 7 semanas ante el temor de una caída en las exportaciones iraníes derivada de la agitación política y de una eventual respuesta de EU.