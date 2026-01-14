EU congela el procesamiento de visas para ciudadanos de 75 países

El Gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión temporal del procesamiento de visas para ciudadanos de 75 países, entre ellos Rusia, Brasil, Irán, Somalia, Afganistán, Nigeria y Tailandia, la decisión, que entrará en vigor el 21 de enero de 2026, fue comunicada a través de un memorando interno del Departamento de Estado y fue dada a conocer por varios medios internacionales.

Según el reporte, la suspensión no tiene un límite de tiempo definido y permanecerá vigente mientras el Departamento de Estado revisa y ajusta sus procedimientos de evaluación y selección de solicitantes de visa.

Las embajadas estadounidenses han recibido instrucciones de negar visas bajo la legislación vigente a los ciudadanos de los países incluidos en la lista.

Los países afectados representan diversas regiones, incluyendo naciones de África, Asia, Medio Oriente, Europa del Este y América Latina.

Entre los países mencionados figuran Somalia, Rusia, Irán, Afganistán, Brasil, Nigeria, Irak, Egipto y Yemen, aunque el listado completo de los 75 países.

La justificación oficial de la medida se basa en una revisión más estricta de los criterios de selección y verificación de solicitantes, en particular aquellos considerados susceptibles de convertirse en una “carga pública” bajo la ley migratoria de EU.

El enfoque de “carga pública” permite a los funcionarios negar visas a personas que puedan depender de beneficios sociales o asistencia gubernamental.

La decisión se produce en el marco de un endurecimiento general de las políticas migratorias bajo la administración del presidente Donald Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca ha implementado diversas restricciones a la entrada de extranjeros y mayor escrutinio en la emisión de visados.

Por otro lado, Estados Unidos también revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, entre ellos integrantes del partido de Morena.

Estas revocaciones fueron confirmadas por funcionarios mexicanos, aunque los nombres de la mayoría de los afectados no han sido divulgados públicamente.

