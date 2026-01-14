Gustavo Petro viajará el 3 de febrero a Washington para reunirse con Donald Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, viajará a Washington D. C. el próximo 3 de febrero para sostener un primer encuentro cara a cara con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

“El debate entre Estados Unidos y Colombia (...) ha terminado con una posibilidad de reunión que será el 3 de febrero. Ya veremos los resultados de esa reunión que es determinante. Mi intención es que el colombiano y la colombiana en general no sufra y esté tranquilo”, manifestó este miércoles el mandatario colombiano durante el Consejo de Ministros, en el que presentó un balance sobre el combate al narcotráfico, un tema prioritario para Trump.

Tras meses de ríspidos intercambios verbales, el pasado 7 de enero ambos mandatarios sostuvieron su primera llamada telefónica. En 55 minutos destrabaron las tensiones y viraron el rumbo de la relación bilateral, que escalaron tras la intervención militar estadounidense en Venezuela para capturar al depuesto presidente Nicolas Maduro Moros.

El pasado 4 de enero, Trump dijo que le parecía “bien” lanzar una operación militar en Colombia, país que, según él, tiene “fábricas de cocaína”, y está gobernada por “un hombre enfermo” al que, dijo, le gusta “producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos”.

En respuesta, Petro sugirió que, de ser necesario, volvería a “tomar las armas” para defender la soberanía de Colombia. Sin embargo, luego de conversar con Trump moderó su discurso y, tras limar asperezas, afirmó que “si no se dialoga, hay guerra”.

Trump también cambió a un tono conciliador y en su plataforma Truth Social aseguró que había sido un “honor” hablar con Petro.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente", expresó.

Sólo dos días después, el republicano confirmó que el encuentro en la Casa Blanca tendría lugar durante la primera semana de febrero. Trump se manifestó optimista, al afirmar que “será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos”.

Estados Unidos retiró visa a Petro

Sin embargo, se desconoce si Petro tendría problemas para viajar a Estados Unidos, luego de que el 26 septiembre de 2025 el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que le retiraría la visa por sus “acciones imprudentes e incendiarias” debido a que, durante una manifestación contra el genocidio israelí en Gaza, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, instó a militares estadounidenses a “desobedecer las órdenes” de Trump y a “no apuntar sus fusiles contra la humanidad”.

