Represión en Irán deja más de 3,400 muertos y miles de heridos, según ONG

Las protestas antigubernamentales que estallaron en Irán a finales de diciembre de 2025 se han convertido en una de las crisis de derechos humanos más graves del país en décadas, con cifras de muertos, heridos y detenidos que siguen en aumento conforme organizaciones internacionales recopilan reportes pese a un apagón casi total de internet en todo el país.

La organización Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Noruega, informó este miércoles que al menos 3,428 personas han muerto en la represión estatal contra manifestantes en al menos 15 provincias iraníes desde el inicio de las protestas hace más de dos semanas.

Esta cifra representa un mínimo verificado, sustentado en documentación hospitalaria y datos oficiales de salud obtenidos por la ONG; sin embargo, la cifra real podría ser mayor debido a las dificultades para recopilar información bajo el apagón de internet.

La mayoría de las víctimas mortales, según IHRNGO, eran jóvenes menores de 30 años, y entre ellas se cuentan al menos 15 menores de edad, aunque la organización todavía trabaja en confirmar definitivamente las edades exactas.

Por su parte, otra ONG, Human Rights Activists (HRA), con sede en Estados Unidos, reportó que 1,850 personas, incluidos nueve niños, han muerto en el mismo contexto y que más de 16,700 personas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad desde que comenzaron las protestas.

Además, grupos como Hengaw, también con base en Noruega, estiman que el número de muertos podría alcanzar alrededor de 2,500, con verificación diaria de identidades de víctimas.

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en Teherán y otras ciudades importantes, inicialmente en protesta por el deterioro de las condiciones económicas, la alta inflación y el colapso de la moneda nacional, factores que han agravado el descontento social.

Aunque los motivos han sido variados, con el paso de los días el rechazo al régimen teocrático encabezado por el líder supremo Ayatolá Ali Khamenei ha cobrado mayor fuerza, convirtiéndose en un desafío político sin precedentes desde las protestas anteriores de los años recientes.

