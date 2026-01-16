Envío de tropas a Nuuk no altera plan de Washington

LA CASA BLANCA aseguró ayer que el envío de tropas europeas a Groenlandia no altera el objetivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de adquirir el control de la isla. La portavoz Karoline Leavitt afirmó que la presencia militar anunciada por varios socios de la OTAN “no influye en absoluto” en el proceso de toma de decisiones del magnate ni en su postura sobre el territorio ártico.

Las declaraciones se produjeron tras el anuncio de Dinamarca de reforzar de inmediato su presencia militar en Groenlandia, iniciativa a la que se sumaron Suecia, Noruega, Alemania, Francia y otros aliados europeos. El despliegue, de carácter limitado, busca responder a las inquietudes de seguridad en el Ártico y enviar una señal de respaldo a Copenhague y Nuuk frente a las aspiraciones estadounidenses.

A su vez, autoridades de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia acordaron crear un grupo de trabajo para mantener conversaciones técnicas periódicas sobre el tema. No obstante, la Casa Blanca insistió en que el magnate mantiene como prioridad la adquisición de la isla, a la que considera estratégica para la seguridad nacional, argumento rechazado por Dinamarca y Groenlandia, que reiteran que el territorio no está en venta.