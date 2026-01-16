Trump recibe a Machado, pero respalda a Delcy

La Casa Blanca aseguró ayer que el gobierno interino de Venezuela ha mantenido una actitud de cooperación constante y efectiva con Estados Unidos desde la captura del presidente Nicolás Maduro, un hecho que marcó un punto de inflexión en la relación bilateral y abrió una nueva etapa política y económica entre ambos países. La evaluación fue expuesta por la secretaria de prensa presidencial, Karoline Leavitt, quien destacó que las autoridades venezolanas han cumplido, hasta ahora, con todas las exigencias planteadas por Washington.

El Dato: En Truth social Trump escribió: “María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!”.

En conferencia de prensa, Leavitt explicó que Donald Trump sostuvo esta semana una conversación telefónica directa con Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la detención de Maduro por fuerzas estadounidenses. A ese diálogo se han sumado el secretario de Estado, Marco Rubio, y de otros funcionarios de alto nivel con integrantes del Ejecutivo venezolano, en lo que la Casa Blanca describe como una coordinación fluida y continua.“Han sido extremadamente cooperativos. Hasta el momento, han cumplido con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente”, afirmó Leavitt, al subrayar que esa disposición ha sido clave para destrabar acuerdos considerados estratégicos por la administración republicana. La portavoz añadió que los resultados de esa relación ya son visibles y que el propio Trump “está satisfecho con lo que ve”.

Uno de los principales frutos de este entendimiento es el acuerdo energético valuado en alrededor de 500 millones de dólares, mediante el cual Estados Unidos comercializa hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano. Bajo este esquema, Washington gestiona los ingresos derivados de las ventas y los mantiene en cuentas bancarias controladas por autoridades estadounidenses antes de su eventual transferencia a Venezuela. Fuentes del sector señalan que una de las cuentas principales estaría ubicada en Catar, como parte de un mecanismo diseñado para supervisar el flujo financiero.

50 millones de barriles de crudo venezolano se comercializarán

“El presidente está satisfecho con lo que está viendo y espera que esta cooperación continúe”, reiteró Leavitt, quien vinculó directamente el acuerdo petrolero con la actitud mostrada por Rodríguez y su equipo. La Casa Blanca considera que el acceso a las vastas reservas de crudo venezolanas es central para su plan de reconstrucción económica del país sudamericano, que contempla inversiones de hasta 100 mil millones de dólares en el mediano plazo.

El respaldo de Washington a Delcy Rodríguez ha sido explícito. El magnate la calificó recientemente como una “persona fantástica” tras su primera conversación directa, en la que abordaron temas relacionados con petróleo, minerales, comercio y seguridad.

Leavitt confirmó que el republicano mantiene la expectativa de que Venezuela celebre elecciones “algún día”, aunque reconoció que no existe un calendario definido. “El presidente está comprometido con la esperanza de que algún día haya elecciones en Venezuela. Pero hoy no tengo un calendario actualizado para usted”, dijo la portavoz.

100 mmdd en inversiones en el petróleo venezolano

Esta postura ha implicado el desplazamiento de la líder opositora María Corina Machado del centro del proceso de transición. Según la Casa Blanca, el republicano no ha cambiado su opinión de que la Premio Nobel de la Paz no cuenta con los apoyos suficientes dentro del país para liderar una etapa de cambio político. “Fue una evaluación realista, basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y su equipo de seguridad nacional”, explicó Leavitt.

La reunión sostenida ayer entre Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca no alteró esa visión. El encuentro, que se extendió por más de dos horas durante un almuerzo a puerta cerrada, fue descrito por la vocera presidencial como “positivo”, aunque sin consecuencias inmediatas en la estrategia estadounidense. A la salida, Machado se limitó a declarar que la conversación fue “muy bien” y evitó responder si Trump aceptó la medalla del Premio Nobel de la Paz que ella aseguró haberle entregado.

“Sé que el presidente esperaba con interés esta reunión y que confiaba en que sería una buena y positiva conversación con la señora Machado, quien es realmente una voz notable y valiente para muchas personas en Venezuela”, señaló Leavitt, al tiempo que reiteró que la posición del mandatario respecto al liderazgo opositor “no ha cambiado”.

El Tip: La ley de hidrocarburos de Venezuela estipula que extranjeros colaboren con PDVSA, que debe poseer la parte mayoritaria.

CONTROL REGIONAL. En tanto, fuerzas estadounidenses en el mar Caribe incautaron un sexto buque petrolero sancionado, el Veronica, acusado de operar en violación de las restricciones impuestas por Washington. La operación fue confirmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien aseguró que el abordaje se realizó “sin incidentes”.

De acuerdo con el Comando Sur, marines desplegados desde el portaaviones USS Gerald R. Ford participaron en la incautación junto con un equipo táctico de la Guardia Costera. Videos difundidos por dependencias estadounidenses muestran helicópteros sobrevolando el buque y tropas descendiendo a cubierta, donde se observó al menos a nueve personas.

Desde Caracas, Delcy Rodríguez denunció que estas acciones forman parte de un “bloqueo naval” previo a la captura de Maduro, destinado a cercar las posibilidades de exportación de la industria petrolera. Durante la presentación de su informe de gestión ante la Asamblea Nacional, la presidenta encargada sostuvo que, pese a las presiones, existe un plan para el nuevo año y defendió la necesidad de mantener una agenda diplomática con Washington.

“No es que la presidenta encargada tenga miedo porque esté amenazada. Venezuela toda está amenazada”, declaró Rodríguez ante los legisladores. En ese mismo acto, aseguró que, de ser necesario, viajaría a Estados Unidos “de pie, caminando, no arrastrada”, en defensa de los intereses nacionales.

Rodríguez también anunció una propuesta de reforma a la ley de hidrocarburos, con el objetivo de facilitar la entrada de inversión extranjera en nuevos campos petroleros y en áreas donde no existe infraestructura. Según explicó, los fondos obtenidos se destinarán a trabajadores y servicios públicos, en un intento por mostrar beneficios concretos de la cooperación con Estados Unidos.