Anuncian al consejo de paz para Gaza

Algunas casas de campaña se ven en medio de un alto al fuego entre Israel y Hamas, en la ciudad de Gaza, el 19 de octubre de 2025.

La Casa Blanca anunció ayer que una Junta Ejecutiva supervisará el nuevo Gobierno de Gaza y estará formada, entre otros, por el exprimer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el emisario del mandatario, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

La lista la completan Marc Rowan, director de Apollo Global Management; Roberto Gabriel, asesor de Trump; y Ajay Banga, presidente del Banco Mundial. Nickolay Mladenov, un expolítico búlgaro y enviado de la ONU para Oriente Medio, será representante de la Junta Ejecutiva y supervisará los asuntos cotidianos.

Asimismo, se indicó que Jasper Jeffers, que es comandante de operaciones especiales del Ejército estadounidense, encabezará la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, en inglés), el contingente de la ONU que debe garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza, tal y como estipula el plan de paz de Trump.

Según Estados Unidos, cada miembro de esta Junta Ejecutiva asumirá carteras concretas, entre las que se incluyen el “fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, obtención de financiación a gran escala y movilización de capital”.