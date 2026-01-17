Confía Machado en la transición venezolana

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó su confianza en la eventual transición de su país a la democracia después de que el Ejército de Estados Unidos derrocara al expresidente Nicolás Maduro.

Un día después de reunirse en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, donde le entregó su medalla, la opositora se dijo convencida de que habrá “una transición ordenada” en el país, aunque no quiso adelantarse a “poner fechas ni calendarios porque sería una irresponsabilidad”.

El Dato: organizaciones civiles reportaron que al menos 100 presos políticos habían sido liberados hasta la tarde de ayer, aunque aún quedan más de 700 en cárceles del país.

“Ahora nos enfrentamos a un proceso muy complejo y delicado, y como venezolanos, estamos profundamente agradecidos con el presidente Trump, su equipo, su administración y el pueblo de EU, porque se necesitó mucho coraje para hacer lo que hizo”, añadió.

En conferencia en Washington, dijo que rechazaba la noción de que el mandatario ha decidido trabajar con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en lugar de su movimiento, al señalar que la chavista no tiene ningún acuerdo con el líder estadounidense, sólo se limita a cumplir sus “órdenes” y no representa al pueblo.

“Delcy está cumpliendo órdenes, no está en un acuerdo. Le tiene terror al presidente Trump. (Es) la principal aliada y representante del régimen ruso, del chino y del iraní”, expuso.

Por separado, Trump aseguró a la prensa en la Casa Blanca que Machado es una mujer “que respeta mucho” y planea seguir en contacto con ella, y destacó que fue un “gesto muy amable” que la venezolana le obsequiara como muestra de gratitud la medalla del Premio Nobel.

“Me regaló su Premio Nobel. Nunca la había conocido antes, y quedé muy impresionado. Es una gran mujer. Me dijo: ‘Usted ha puesto fin a ocho guerras, y nadie en la historia merece este premio más que usted’. Y me pareció un gesto muy bonito. Creo que es una gran mujer y volveremos a hablar”, agregó.

Al respecto, el Instituto Nobel Noruego señaló que el premio es inseparable del ganador e intransferible.

“La medalla y el diploma son los símbolos físicos que confirman que un individuo o una organización han sido galardonados con el Nobel de la Paz. El premio en sí, el honor y el reconocimiento, permanecen inseparablemente unidos a la persona u organización designados como laureados por el Comité Nobel Noruego”, señaló en un comunicado.

Independientemente de lo que ocurra con la medalla, el diploma o la dotación económica correspondiente, “sigue siendo el laureado original el que pasa a la historia como receptor del premio”, recordó. El premio de Machado consiste también en un diploma y 11 millones de coronas suecas (1.19 millones de dólares).

ACERCAMIENTO. En tanto, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Venezuela para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez, convirtiéndose en el funcionario de más alto rango del gobierno del presidente Trump en visitar el país sudamericano tras la incursión que capturó a Nicolás Maduro.

La reunión, efectuada el jueves en Caracas, duró dos horas, según un funcionario del gobierno de EU, quien señaló que el encuentro se produjo a instancias del mandatario y tenía como objetivo demostrar el deseo de su país de tener una mejor relación con Venezuela y sentar las bases para una cooperación adicional entre ambos gobiernos.

Ratcliffe habló de la posible colaboración económica entre los dos países y advirtió que Venezuela nunca más puede permitir la presencia de adversarios de EU, incluidos los narcotraficantes.

En ese contexto, la presidenta interina anunció ayer la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional en una “nueva instancia” que dirigirá Luis Antonio Villegas, con lo que sustituye del gabinete al empresario Alex Saab, colaborador cercano del presidente Nicolás Maduro.

Rodríguez hizo el anuncio en su cuenta de Telegram, donde expresó su agradecimiento a Saab por “su labor al servicio de la patria” y aseguró que “asumirá nuevas responsabilidades”.

Villegas ya se desempeñaba como ministro de Comercio Nacional desde 2024.Saab había sido designado por Maduro al frente del Ministerio en octubre de ese año. Antes del nombramiento se desempeñaba como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva.